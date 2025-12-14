Slušaj vest

Jedan izolovan slučaj gube (lepre) potvrđen je kod stranog radnika u Hrvatskoj i dve žene u Rumuniji, retke bakterijske bolesti koja je danas u svetu uglavnom uspešno kontrolisana, ali i dalje prisutna u nekim delovima Azije i Afrike. Guba, poznata i kao Hansenova bolest, hronična je infekcija koju uzrokuje bakterija Mycobacterium leprae, a karakteriše je dug period inkubacije i spor razvoj simptoma.

Kako se širi?

Za ovu bolest je tipično da se širi kroz dugotrajan, blizak kontakt sa osobom koja nije lečena, najčešće putem kapljica iz nosa i usta obolelog tokom kašljanja ili kijanja. Kod većine ljudi koja je bila izložena bakteriji ne razvija se bolest, jer imunitet prirodno odbacuje infekciju. Guba se ne prenosi lako i običan kontakt poput rukovanja, zagrljaja ili zajedničkog obroka ne predstavlja značajan rizik.

Više od 95% ljudi otporno na bakteriju Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, više od 95% ljudi prirodno je otporno na bakteriju koja izaziva gubu, pa se bolest i pored kontakta sa obolelima u većini slučajeva ne razvija. Svake godine se u svetu registruje oko 150.000 novih slučajeva, uglavnom u Indiji, Brazilu i Indoneziji, dok je u Evropi izuzetno retka.

Simptomi godinama posle infekcije

Simptomi se mogu pojaviti godinama nakon infekcije, a najčešće uključuju promene na koži koje gube osećaj i oštećenje perifernih nerava, što dovodi do ukočenosti, slabosti ili gubitka osećaja u ekstremitetima. Ako se bolest ne tretira, može dovesti do teže neuropatije i trajnih deformiteta.

Oštećenje perifernih nerava dovodi do ukočenosti, slabosti ili gubitka osećaja u ekstremitetima Foto: Shutterstock

Lečenje i prevencija

Dobra vest je da je guba izlečiva. Standardna terapija multi-drug therapy (MDT), koju preporučuje Svetska zdravstvena organizacija, kombinuje najmanje tri antibiotika i primenjuje se obično šest do 12 meseci, zavisno od oblika bolesti. Rana dijagnoza i pravovremeno lečenje ne samo da pomažu pacijentu, već i brzo presecaju prenos infekcije na druge.