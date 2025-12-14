Slušaj vest

Radionica za novinare pod nazivom Zdravlje počinje tačnom informacijom okupila je juče (13. decembra) u Šapcu vodeće domaće onkologe, doc. dr Zorana Andrića, dr Nenada Mijalkovića, prof. dr Aljošu Mandića i prof. dr Lazara Popovića, koji su govorili o evropskim i nacionalnim strategijama, napretku terapija i izazovima u lečenju najčešćih karcinoma.

Evropska komisija je 2021. godine usvojila European Beating Cancer Plan (EBCP), najobuhvatniji okvir do sada za unapređenje prevencije, ranog otkrivanja i lečenja raka. Pošlo se od činjenice da se čak 40 odsto slučajeva može sprečiti, a ključni naglasak stavljen je na skrining, jednakost pristupa i dostupnost savremenih terapija. Srbija je ranije imala svoj Nacionalni plan borbe protiv raka, čije je važenje isteklo, dok je novi dokument u izradi i trebalo bi da obezbedi jasniji sistem ranog otkrivanja, dijagnostike i praćenja ishoda.

Razvoj onkologije brži nego ikada Razvoj onkologije danas je brži nego ikada. Dok je Evropska agencija za lekove (EMA) pre dve decenije odobravala prosečno jedan onkološki lek godišnje, sada se svake godine odobri oko 14 novih terapija, među kojima su imunoterapije, ciljane terapije i inovativni dijagnostički pristupi. Taj napredak otvara velike mogućnosti za pacijente, ali i nove izazove za zdravstvene sisteme, uključujući i naš.

Rak će nadmašiti bolesti srca

Prema svetskim projekcijama, kancer će do 2035. postati vodeći uzrok smrtnosti, ispred kardiovaskularnih bolesti, upozorava doc. dr Zoran Andrić iz Kliničko bolničkog centra "Bežanijska kosa".

- To je posledica starenja populacije, načina života i, nažalost, kasnog otkrivanja bolesti - navodi Andrić.

Doc. dr Zoran Andrić Foto: Privatna arhiva

Skrining je, dodaje, presudan, a zemlje koje imaju organizovane programe za dojku, debelo crevo i grlić materice imaju i znatno bolje ishode lečenja. Srbija je, kako kaže, tek u početnoj fazi razvoja takvih programa.

Govoreći o raku pluća, naglašava da je to i dalje najčešći uzrok smrti među malignim bolestima, upravo zbog kasnog otkrivanja i ograničene dostupnosti inovativnih terapija.

- U svetu je niskodozni CT standard u rizičnim populacijama, ali kod nas se ta praksa tek uvodi. Imunoterapija je danas zlatni standard u lečenju metastatskog karcinoma pluća i dostupna je delu pacijenata u prvoj liniji, dok novije studije pokazuju da može da pomogne i u ranijim stadijumima bolesti - objašnjava.

Tačna informacija oblikuje lečenje

Na značaj European Beating Cancer Plan-a kao putokaza za zemlje koje žele da poboljšaju prevenciju i dostupnost terapije ukazuje je dr sci. med. Nenad Mijalković iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

- Srbija radi na novom Nacionalnom planu borbe protiv raka koji bi trebalo da uspostavi stabilan, predvidiv i jednak sistem brige o pacijentima - navodi.

Osvrćući se na rak debelog creva naglašava je da Srbija najviše kasni zbog niskog obuhvata skrininga i kasnog javljanja pacijenata.

Za dr Mijalkovića informisanost pacijenata je i lično pitanje Foto: Privatna arhiva

- Biološka terapija je već dugo deo standardnog lečenja, ali imunoterapija, koja donosi odlične rezultate kod određenih podtipova, još nije dostupna našim pacijentima - dodaje i posebno ističe značaj edukacije pacijenata.

Za dr Mijalkovića ovo je i lično pitanje. Njegova supruga je preminula od raka dojke što je oblikovalo njegovu posvećenost u borbi za bolje informisanje pacijenata i porodica.

- Tačna informacija ponekad je jednako važna kao i terapija, jer oblikuje odluke koje spasavaju živote - poručuje.

Za rak bubrega nedostaje terapija

Prof. dr Lazar Popović sa Instituta za onkologiju Vojvodine naglašava je da se karcinom bubrega često otkrije slučajno tokom rutinskog ultrazvuka abdomena, ali zahteva pažljivo praćenje nakon operacije.

- Operacija je prvi korak, ali kod pacijenata sa visokim rizikom povratka bolesti adjuvantna imunoterapija može da pomogne da se eliminišu preostale tumorske ćelije. Nažalost, u Srbiji ta terapija za sada nije dostupna - kaže prof. dr Popović.

Prof. dr Lazar Popović Foto: Privatna arhiva

Dodaje da je u svetu imunoterapija postala standard i u metastatskom karcinomu bubrega, samostalno ili u kombinaciji sa ciljnom terapijom, ali da domaći pacijenti još nemaju potpunu dostupnost, što stvara jaz u odnosu na međunarodnu praksu. Kada je reč o raku dojke, ističe da su rezultati najbolji kada se bolest otkrije rano, još u prvom stadijumu.

- Mamografija i redovni pregledi i dalje su najvažniji, a iako Srbija ima većinu savremenih lekova, i dalje postoji prostor da terapije budu dostupne brže i širem krugu pacijentkinja - zaključuje.

Neki kanceri se mogu iskoreniti

Rak grlića materice se takođe može "uhvatiti na vreme" i jedan je od najpreventivnijih oblika karcinoma, podseća prof. dr Aljoša Mandić sa Instituta za onkologiju Vojvodine.

Prof. dr Aljoša Mandić Foto: Privatna arhiva

- HPV vakcina bezbedna i efikasna, skrining je jednostavan i ovo je rak koji možemo sprečiti, ali i dalje postoje strah i predrasude koji umanjuju odziv - kaže.

U Srbiji se, dodaje, lečenje raka grlića materice i dalje zasniva na hirurgiji, hemioradijaciji i hemioterapiji za uznapredovale forme. Trenutno ne postoji nijedna inovativna terapija kod nas.