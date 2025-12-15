Slušaj vest

Ova procedura može da omoguć lekarima izuzetno precizne, gotovo mikroskopske pokrete unutar pluća.

Tehnologija omogućava pristup do sada teško dostupnim delovima pluća, što lekarima daje mogućnost da uzmu biopsiju manjih, sumnjivih promena (nodula) koje bi se inače mesecima samo pratile ponovljenim snimanjima.

Kliničko ispitivanje

U kliničkom ispitivanju učestvovalo je 200 pacijenata iz britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) u bolnicama Royal Brompton i St Bartholomew’s, kod kojih su na snimcima uočene sumnjive promene u plućima. Lekari su koristili endoluminalni Ion sistem, koji funkcioniše poput GPS navigacije, omogućavajući vođenje robotskog katetera direktno do nodula radi uzimanja uzorka.

Studija, objavljena u časopisu Thorax, pokazala je da je dijagnoza postavljena uz pomoć ove tehnologije bila tačna kod 92% pacijenata, dok je instrument za biopsiju precizno postavljen u sumnjivi nodus kod čak 99% ispitanika.

Profesor Palav Šah, pulmolog iz bolnice Royal Brompton, istakao je da ova metoda omogućava znatno veću preciznost u odnosu na dosadašnje postupke.

- Možemo da se krećemo gotovo mikroskopskim pokretima direktno do male promene i da odatle uzmemo uzorke. To nam omogućava da budemo mnogo precizniji i tačniji nego ranije - rekao je on.

Statistika za Srbiju Od raka pluća u Srbiji svake godine oboli gotovo 7.000, a umre više od 5.000 ljudi. Dobra vest je da je Srbija prva zemlja na zapadnom Balkanu koja je uvela organizovani skrining na rak pluća, što stručnjaci ističu kao izuzetan korak ka promeni ove poražavajuće statistike.

Nova tehnologija smanjuje period neizvesnosti

Profesor Šah naglašava da se kod manjih nodula, veličine oko 8 mm, standardno pribegava ponovnom snimanju nakon godinu dana, ali da robotska tehnologija pomaže da se „izbaci faza čekanja i praćenja“, koja često izaziva veliku anksioznost kod pacijenata.

Slično mišljenje deli i Kelvin Lo, torakalni hirurg iz bolnice St Bartholomew’s, koji navodi da ova tehnologija predstavlja „promenu paradigme“ u pristupu raku pluća.

On ističe da pacijenti sada mogu da dobiju biopsiju, odu kući istog dana i brzo se vrate svakodnevnim aktivnostima, uz brži pristup odgovarajućem lečenju.

Reagujući na rezultate studije, Paula Čedvik iz fondacije Roy Castle Lung Cancer Foundation naglasila je da rana i precizna dijagnoza igra ključnu ulogu u preživljavanju obolelih od raka pluća, te da ova tehnologija ima potencijal da značajno smanji period neizvesnosti i omogući raniji početak lečenja.