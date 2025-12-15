Slušaj vest

- Čak i kod pacijenata kod kojih je tumor operabilan, rak pankreasačesto metastazira veoma rano. Sitne „satelitske“ ćelije raka mogu se odvojiti od primarnog tumora i naseliti u drugim organima, poput jetre ili pluća - kaže dr Šubam Pant, specijalista onkologije, sa fokusom na lečenje gastrointestinalnih karcinoma, uključujući rak pankreasa.

Dodatni izazov predstavlja činjenica da je oko 90% karcinoma pankreasa povezano sa mutacijom gena KRAS, koja se decenijama smatrala „nelečivom“, jer nije postojala terapija koja bi mogla da je cilja.

Zbog svega navedenog, rak pankreasa je dugo bio izuzetno otporan na standardne terapije. Ipak, zahvaljujući savremenim istraživanjima, situacija se postepeno menja.

Evo tri ključna pravca napretka.

Kako imunoterapiju učiniti efikasnom kod raka pankreasa?

Pacijenti često pitaju zašto imunoterapija, koja daje dobre rezultate kod nekih drugih maligniteta, nije standardno efikasna i kod raka pankreasa. Razlog leži u specifičnom tumorskom mikrookruženju.

Rak pankreasa nije samo masa ćelija raka – on je okružen drugim tipovima ćelija koje formiraju zaštitnu barijeru. Ovo mikrookruženje sprečava imunoterapijske lekove da dopru do tumora i deluju na očekivani način, kao što je to slučaj kod melanoma ili raka pluća.

Trenutna istraživanja, uključujući ona u MD Anderson centru, fokusirana su na blokiranje hemijskih signala koji sprečavaju imuni sistem da prepozna i napadne tumor, čime bi se imunoterapija učinila delotvornijom.

Prevazilaženje rezistencije na lekove kroz kombinovane terapije

Danas postoje lekovi koji mogu direktno ciljati KRAS mutaciju, što predstavlja veliki iskorak u lečenju raka pankreasa. Međutim, rani klinički podaci pokazuju da, iako tumor u početku reaguje, bolest često vremenom postaje otporna na terapiju.

Zbog toga se intenzivno radi na razvoju kombinovanih terapija koje bi sprečile ili odložile pojavu rezistencije. Identifikovanjem najefikasnijih kombinacija lekova, istraživači mogu osmisliti nova klinička ispitivanja i unaprediti dugoročne ishode lečenja.

Alarmantna statistika Rak pankreasa jedan je od najagresivnijih karcinoma, i na četvrtom je mestu po učestalosti smrtnosti od karcinoma. S obzirom na odsustvo specifičnih simptoma najveći broj pacijenata se javi u poodmaklom stadijumu bolesti, a svega 20 odsto javi se u stadijumu kada je moguće radikalno hirurško lečenje. Petogodišnje preživljavanje kod pacijenata koji su radikalno operisani je ipak nisko - i iznosti oko 20 odsto.

Rak pankreasa je dugo bio izuzetno otporan na standardne terapije. Ipak, zahvaljujući savremenim istraživanjima, situacija se postepeno menja Foto: Shutterstock

Razvoj nove generacije vakcina protiv raka pankreasa

Treći obećavajući pravac je razvoj vakcina protiv raka pankreasa. Ove vakcine imaju za cilj da ojačaju imuni sistem i omoguće mu da prepozna i uništi ćelije raka pre nego što formiraju zaštitnu barijeru.

Iako nijedna od ovih vakcina još uvek nije odobrena od strane Američke agencije za hranu i lekove (FDA), klinička ispitivanja pokazuju da pacijenti koji ih prime često žive duže nakon dijagnoze, što daje značajan razlog za optimizam.

Pročitajte:

Pogled u budućnost