Novi uređaj se testira u okviru velike kliničke studije pod nazivom VAPOR, koja se sprovodi na čak 40 lokacija širom Engleske, Škotske i Velsa, a cilj je uključivanje oko 6.000 pacijenata. Studiju zajednički vode Imperial College London i humanitarna organizacija Pancreatic Cancer UK.

- Test daha ima potencijal da potpuno revolucioniše rano otkrivanje raka pankreasa. Ovo je, bez sumnje, najznačajniji korak ka spasavanju života u poslednjih pola veka - izjavila jeDajana Džup, izvršna direktorka organizacije Pancreatic Cancer UK, koja finansira istraživanje.

Kako funkcioniše test?

Test funkcioniše slično alkotestu – analizira isparljiva organska jedinjenja (VOC) koja se nalaze u dahu, a koja mogu ukazivati na prisustvo kancerogenih promena u organizmu. Ovakav pristup omogućava brzu, bezbolnu i neinvazivnu dijagnostiku.

Zašto je ovo važno?

Rak pankreasa je poznat kao jedan od najopasnijih i najteže uočljivih karcinoma, jer su rani simptomi – poput bolova u leđima, lošeg varenja, mučnine, umora i nadimanja – česti i lako se zanemaruju.

Rak pankreasa je opasan i teško uočljiv, često otkriven tek u kasnijim fazama bolesti Foto: Shutterstock

Zbog toga se bolest u više od 60% slučajeva dijagnostikuje tek u četvrtom stadijumu, kada su terapijske mogućnosti veoma ograničene, a većina pacijenata umire u roku od nekoliko meseci do godinu dana.

Zabrinjavajuća statistika

U Velikoj Britaniji se godišnje dijagnostikuje oko 10.500 novih slučajeva, a više od polovine obolelih umre u roku od tri meseca.

U Sjedinjenim Američkim Državama se tokom 2025. godine očekuje oko 67.000 novih dijagnoza, dok će približno 52.000 ljudi izgubiti život zbog ove bolesti. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Batut, u 2021. u Srbiji je registrovano 1.566 novoobolelih od kancera pankreasa. Po stopi smrtnosti on je 4. kod oba pola, dok je po učestalosti 7. kod žena i 5. kod muškaraca. Tačni uzroci pojavljivanja raka pankresa još nisu otkriveni.

Prosečan životni rizik od raka pankreasa iznosi oko 1 od 56 kod muškaraca i 1 od 60 kod žena.

Faktori rizika

Među najvažnijim faktorima rizika su:

gojaznost

nekontrolisani dijabetes

pušenje

prekomerna konzumacija alkohola i kafe

fizička neaktivnost

ishrana bogata crvenim mesom i zaslađenim pićima

Na rizik dodatno utiču i genetika, starost i pol.