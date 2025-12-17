Slušaj vest

Kako se životni vek ljudi produžava, fokus nauke se sve više pomera sa same dugovečnostina tzv. „zdravstveni vek“ – godine života provedene bez ozbiljnih hroničnih bolesti. Ključnu ulogu u tome imaju mitohondrije, ćelijske „elektrane“ odgovorne za proizvodnju energije u obliku ATP-a.

Tim koji je predvodio dr Satoši Inoue iz Tokijskog metropolitanskog instituta za gerijatriju i gerontologiju proučavao je protein COX7RP, koji pomaže u formiranju mitohondrijalnih respiratornih superkompleksa – struktura koje čine proizvodnju energije efikasnijom i smanjuju oksidativni stres u ćelijama. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Aging Cell.

U eksperimentima na genetski modifikovanim miševima sa povećanom ekspresijom COX7RP, naučnici su zabeležili produženje prosečnog životnog veka za 6,6 odsto. Još važnije, ovi miševi su pokazali i brojne zdravstvene koristi: bolju osetljivost na insulin, niže nivoe triglicerida i holesterola, veću izdržljivost mišića i manje nakupljanje masti u jetri.

Na ćelijskom nivou potvrđeno je povećano stvaranje respiratornih superkompleksa, viši nivoi ATP-a, kao i povoljniji biomarkeri starenja – veći nivoi NAD+ i niži nivoi reaktivnih vrsta kiseonika (ROS) i markera ćelijskog starenja. Takođe je primećena smanjena ekspresija gena povezanih sa hroničnom upalom i starenjem.

Prema rečima dr Inouea, ovi nalazi otvaraju vrata novim strategijama protiv starenja.

- U budućnosti bi suplementi ili lekovi koji poboljšavaju funkciju mitohondrija i formiranje njihovih superkompleksa mogli doprineti produženju zdravog životnog veka i prevenciji bolesti poput dijabetesa, gojaznosti i poremećaja masnoća u krvi.

Izvor: scitechdaily.com/zdravlje.kurir.rs

