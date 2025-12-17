Ovaj protein krije tajnu dugovečnosti? Japanski naučnici otkrili kako mitohondrije utiču na zdravije starenje
Kako se životni vek ljudi produžava, fokus nauke se sve više pomera sa same dugovečnostina tzv. „zdravstveni vek“ – godine života provedene bez ozbiljnih hroničnih bolesti. Ključnu ulogu u tome imaju mitohondrije, ćelijske „elektrane“ odgovorne za proizvodnju energije u obliku ATP-a.
Tim koji je predvodio dr Satoši Inoue iz Tokijskog metropolitanskog instituta za gerijatriju i gerontologiju proučavao je protein COX7RP, koji pomaže u formiranju mitohondrijalnih respiratornih superkompleksa – struktura koje čine proizvodnju energije efikasnijom i smanjuju oksidativni stres u ćelijama. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Aging Cell.
U eksperimentima na genetski modifikovanim miševima sa povećanom ekspresijom COX7RP, naučnici su zabeležili produženje prosečnog životnog veka za 6,6 odsto. Još važnije, ovi miševi su pokazali i brojne zdravstvene koristi: bolju osetljivost na insulin, niže nivoe triglicerida i holesterola, veću izdržljivost mišića i manje nakupljanje masti u jetri.
Na ćelijskom nivou potvrđeno je povećano stvaranje respiratornih superkompleksa, viši nivoi ATP-a, kao i povoljniji biomarkeri starenja – veći nivoi NAD+ i niži nivoi reaktivnih vrsta kiseonika (ROS) i markera ćelijskog starenja. Takođe je primećena smanjena ekspresija gena povezanih sa hroničnom upalom i starenjem.
Prema rečima dr Inouea, ovi nalazi otvaraju vrata novim strategijama protiv starenja.
- U budućnosti bi suplementi ili lekovi koji poboljšavaju funkciju mitohondrija i formiranje njihovih superkompleksa mogli doprineti produženju zdravog životnog veka i prevenciji bolesti poput dijabetesa, gojaznosti i poremećaja masnoća u krvi.
Izvor: scitechdaily.com/zdravlje.kurir.rs