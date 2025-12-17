Slušaj vest

Ako bude odobrena, nova doza od 7,2 mg proširila bi opcije za pacijente i lekare, u odnosu na trenutno registrovanu dozu od 2,4 mg.

Poslednjih meseci potražnja za lekovima za mršavljenje naglo raste, pa tržište očekuje snažnije terapijske opcije.

Veća doza mogla bi biti dostupna početkom naredne godine, nakon zvaničnog odobrenja Evropske komisije. Evropska komisija uobičajeno prati preporuke EMA-e.

U kasnoj fazi ispitivanja koje je trajalo 72 nedelje i obuhvatilo 1.407 odraslih koji nemaju dijabetes, ispitanici koji su primali dozu od 7,2 mg izgubili su u proseku 20,7% telesne mase, u poređenju sa 17,5% kod doze od 2,4 mg.

Kompanija koja proizvodi lek dodala je da je 84% izgubljene mase predstavljala masno tkivo, uz očuvanu mišićnu funkciju prema sprovedenim testovima, i ponovo istakla već poznate koristi Vegovi u smanjenju rizika od velikih kardiovaskularnih događaja i ublažavanju bola kod osteoartritisa kolena.

Veća doza je takođe u postupku ocene u Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu i još nekoliko zemalja. Novo Nordisk je podneo zahtev američkoj Upravi za hranu i lekove (FDA) u novembru, u okviru ubrzanog postupka, a očekuje se da bi odluka mogla biti doneta mesec ili dva nakon što zahtev bude zvanično prihvaćen.