Glioblastom je posebno agresivan rak mozga, ali ohrabrujući rezultati nove studije koja testira dva uobičajena suplementa na ovim tumorima mogli bi potencijalno dovesti do novog načina lečenja bolesti.

Suplementi su resveratrol (polifenol koji se prirodno nalazi u koži crnog grožđa, bobičastim plodovima, šljivama, kikirikiju, japanskom troskotu i drugim biljkama) i bakar, oba poznata kao „nutricevtičari“: ekstrakti iz biljaka ili hrane za koje se smatra da pružaju zdravstvene koristi. U studiji u bolnici Tata Memorial u Indiji, 10 pacijenata sa glioblastomom koji su se pripremali za operaciju uzimali su tablete koje sadrže i resveratrol i bakar.

Istraživači su analizirali i uporedili uzorke tumora mozga pacijenata uklonjenih tokom operacije sa uzorcima 10 kontrolnih grupa koje su takođe imale operaciju, ali nisu primale nikakve suplemente. Preliminarni rezultati izgledaju obećavajuće, iako su istraživači analizirali ćelijske markere u uzorcima tumora mozga, a ne veličinu ili progresiju karcinoma koji su brzo uklonjeni, otprilike dve nedelje nakon što su pacijenti počeli da uzimaju suplemente.

- Ovi rezultati ukazuju na to da jednostavna, jeftina i netoksična nutracevtička tableta potencijalno ima moć da izleči glioblastom - kaže hirurg za rak i istraživač javnog zdravlja Indraneel Mitra.

Suplementi smanjuju biomarkere glioblastoma

Kombinovani tretman je smanjio proteinski biomarker rasta raka za skoro jednu trećinu u uzorcima pacijenata koji su primili tabletu, u poređenju sa onima koji je nisu. Međutim, nisu primećene vidljive promene u tumorima koje bi ukazivale na to da su bili manje agresivni.

Istraživači su takođe otkrili da su nivoi određenih proteina koji mogu blokirati odgovore imunog sistema na rak bili u proseku niži za 41 odsto u uzorcima tkiva iz tretirane grupe, u poređenju sa kontrolnom grupom.

Tri biomarkera za matične ćelije, koja mogu doprineti rastu raka, bila su 56 procenata niža u tretiranim uzorcima tumora.

Nisu primećeni značajni neželjeni efekti, a kliničko ispitivanje je u toku, sa ciljem da se regrutuje ukupno 66 pacijenata i da se prate polugodišnjim pregledima tokom najmanje 2 godine. Tek tada ćemo znati da li je kratka terapija suplementima imala značajan uticaj na preživljavanje pacijenata.

Mitra i njegove kolege su testirali resveratrol i bakar jer su njihove prethodne studije pokazale da ovi suplementi mogu da „deaktiviraju“ čestice hromatina bez ćelija (cfChPs), koje oštećuju DNK kada ih ćelije internalizuju.

Resveratrol i bakar potiskuju rast raka

Istraživači su otkrili da su cfChP-ovi praktično bili odsutni u mozgu pacijenata sa lečenim glioblastomom. - Čestice hromatina bez ćelija, fragmenti DNK koje oslobađaju ćelije raka koje umiru, izazivaju upalu preživelih ćelija raka - objašnjava Mitra. „Ovo čini bolest agresivnijom.“

Ako eliminišete hromatin bez ćelija, što je ono što rade tablete resveratrola i bakra, rak je potisnut. S obzirom na niske stope preživljavanja glioblastoma, naučnici pokušavaju da pronađu nove i poboljšane načine za rešavanje ovih tumora, a ova studija bi mogla da pruži još jedan put za istraživanje.

- Već 2.500 godina, još od vremena starih Grka, pokušavamo da ubijemo ćelije raka, ali bez uspeha - kaže Mitra. Možda je vreme da se lečenje raka posmatra drugačije i da se radi na lečenju tumora, umesto na njihovom uništavanju“ hemoterapijom i radioterapijom, dodaje on.

Najnovija otkrića tima sa resveratrolom i suplementima bakra ukazuju na to da postoji izvjesna vrednost u ovom pristupu, ali ćemo morati da sačekamo još nekoliko godina na rezultate završenog ispitivanja.