Gripse širi evropskim regionom ranije nego obično, a novodominantni soj virusa stavlja zdravstvene sisteme pod značajan pritisak u nekim zemljama. Javnosti se preporučuje da preduzme jednostavne zaštitne mere kako bi zaštitila sebe i druge ove zime.

Sezona gripa je počela otprilike 4 nedelje ranije nego u prethodnim sezonama. Najmanje 27 od 38 zemalja koje izveštavaju o podacima u evropskom regionu SZO sada beleži visoku ili veoma visoku aktivnost gripa. Kako se navodi na sajtu SZO, u 6 zemalja – Irskoj, Kirgistanu, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji i Ujedinjenom Kraljevstvu – više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip.

- Grip se javlja svake zime, ali ova godina je malo drugačija. Novi soj – A(H3N2) podklada K – pokreće infekcije, iako nema dokaza da izaziva teže oblike bolesti. Ova nova varijanta sezonskog gripa sada čini do 90% svih potvrđenih slučajeva gripa u evropskom regionu. To pokazuje kako čak i mala genetska varijacija virusa gripa može da izvrši ogroman pritisak na naše zdravstvene sisteme jer ljudi nemaju izgrađen imunitet protiv njega - rekao je dr Hans Anri P. Kluge, regionalni direktor SZO za Evropu.

Kao i u drugim sezonama, deca školskog uzrasta su glavni pokretači širenja u zajednici. Međutim, odrasli stariji od 65 godina čine većinu teških slučajeva kojima je potrebna hospitalizacija, što ističe njihov ključni prioritet za vakcinaciju.

- Trenutna sezona gripa, iako ozbiljna, ne predstavlja nivo globalne vanredne situacije sa kojom smo se suočili tokom pandemije COVID-19. Naši zdravstveni sistemi imaju decenije iskustva u upravljanju gripom, imamo bezbedne vakcine koje se ažuriraju godišnje i imamo jasan priručnik zaštitnih mera koje funkcionišu. Ako koristimo proverene alate koje već imamo – vakcinaciju, zdravstveno svesno ponašanje i snažne sisteme javnog zdravlja za zaštitu najranjivijih – onda ćemo prebroditi ovu predvidljivu, sezonsku oluju - kaže dr Kluge.

Kada se očekuje vrhunac virusa? Prema SZO, broj obolelih se očekuje da nastavi da raste do kraja decembra ili početkom januara, kada bi sezona gripa mogla da dostigne svoj vrhunac. Većina ljudi će se oporaviti bez komplikacija, ali osobe sa teškim simptomima ili sa drugim zdravstvenim problemima trebalo bi da se odmah jave lekaru.

Foto: Shutterstock



Vakcinacija i mere zaštite

SZO i zdravstveni stručnjaci naglašavaju da trenutna sezonska vakcina protiv gripa i dalje značajno smanjuje rizik od teških oblika bolesti i hospitalizacija, čak i ako ne sprečava uvek svaku infekciju novom varijantom.

Vakcinacija ostaje najvažniji preventivni korak za izbegavanje teških zdravstvenih posledica. Ovo je posebno važno za one sa većim rizikom, uključujući starije osobe, osobe sa osnovnim zdravstvenim problemima, trudnice i decu. Pored toga, zdravstveni radnici su takođe prioritetna grupa za vakcinaciju kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih pacijenata.

SZO i zdravstveni stručnjaci naglašavaju da trenutna sezonska vakcina protiv gripa i dalje značajno smanjuje rizik od teških oblika bolesti i hospitalizacija, čak i ako ne sprečava uvek svaku infekciju novom varijantom Foto: Shuttershtock

Preporuke SZO uključuju:

* vakcinaciju, posebno za rizične grupe (starije osobe, osobe sa hroničnim bolestima, trudnice i deca)

* ostanak kod kuće ako imate simptome

* nošenje maske u javnosti ukoliko imate respiratorne simptome