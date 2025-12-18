Slušaj vest

Ovaj zahvat označava novu eru u srčanoj hirurgiji u regionu, gde robotizovana tehnologija donosi brži oporavak, sigurnije procedure i napredak domaće medicine na svetski nivo.

U Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ danas je izvedena prva robotizovana operacija srca kod pacijenta od 77 godina – minimalno invazivna koronarno intervencija, što predstavlja pionirski zahvat ne samo za Srbiju, već i za čitav Balkan. Do sada su ovakve procedure izvođene samo u Italiji i Poljskoj.

Direktan prenos operacije emitovan je u novom amfiteatru „Dedinje 2“. Operacija je realizovana uz pomoć robota Microport Medbot, kineske proizvodnje, koji je u kliničkoj upotrebi u gotovo svim zemljama sveta, osim u SAD. Ovaj značajan iskorak u domaćoj medicini izveli su karidohirurzi klin. asist. dr Miroslav Miličić i klin. asist. dr Bogdan Okiljević, uz stručni nadzor i mentorstvo prof. dr Pjotra Suvalskog, lekara sa najvećim brojem izvedenih robotizovanih kardio-procedura u Evropi. On će i ubuduće biti ključni stručni konsultant u razvoju i implementaciji robotizovane hirurgije u Institutu, čime se planira potpuno uvođenje ove metode u Srbiji.

Doc. dr Bogran Okiljević, kardiohirurg uz kolegu klin. asist. dr Miroslava Miličića učestvovao je u ovoj operaciji Foto: Kurir/Olivera Marković

- Ovo je istorijska operacija, ne samo zato što se prvi put izvodi na prostorima Srbije i Balkana, nego i zato što je ona utvrđeni princip i standard u kardiovaskularnoj medicini, koja se već od 1999. godine počela uvoditi u kardiohiruršku praksu. Ona je izborila svoje mesto kao standardna procedura i mi ćemo u rekonstruisanom objekatu Dedinje 1 imati našu salu za robotsku kirurgiju - rekao je akademik prof. dr Milovan M. Bojić, dikrektor Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“.

Prof. dr Milovan M. Bojić, dikrektor Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ Foto: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Prof. Bojić je objasnio i zbog čega je ova procedura značajna za pacijente.

- Benefiti ove procedure su manji rez, manji bol, manje krvarenje, manje infekcije, kraće zadržavanje u bolnici. Ova tehnologija je budućnost, jedno čudo tehnike. Profesor Suvalski, koji je najveći broj ovakvih operacija izveo u Evropi, pričao mi je kako on uspešno izvodi operacije iz Varšave, a pacijent u je Modeni. Mi smo podelili ekipe koje će se obučavati u Varšavi. Takođe, profesor Suvalski je i zvanični konsultant Instituta Dedinje. Ovo će biti standardna procedura koja će se raditi u budućnosti na Institutu. Za sada je predominantno to bajpas, odnosno hirurška revaskularizacija srčanog mišića, zatim hirurgija mitralnog zaliska i tumori srca. Naravno, već se radi na razvoju upotrebe robotske kardiohirurgije u hirurgiji aortnog zaliska. Pratićemo sve ono što bude novo i sve nadogranje će biti prisutne i ovde.

Za početak će se raditi revaskularizacija miokarda uz pomoć robota, a za godinu ili dve. očekuje se punu implementacija robotskih hirurgija.

- Sada smo negde na nivou da između 30 i 35% ukupnog broja od 3.000 operacija budu minimalno invazivne procedure. Za početak ćemo raditi revaskularizaciju miokarda uz pomoć robota, a nadam se, za godinu ili dve imati punu implementaciju robotskih hirurgija, na reparaciju i zamenu aortnih zalistaka, na zatvaranje defekata unutar srčanih pregrada i za benigne tumore srca - rekao je doc. dr sci med. Slobodan Mićović, kardiohirurg.

Kroz tok operacije prisutne je vodio doc. dr sci med. Slobodan Mićović, kardiohirurg Foto: Nemanja Nikolić

Strateški cilj razvoja ove metode jeste uvođenje koncepta dnevne hirurgije, gde bi pacijenti mogli biti primljeni i otpušteni istog dana nakon kardio-intervencije.

Primena robotizovane hirurgije omogućava manju invazivnost zahvata, brži i lakši postoperativni oporavak i veću preciznost i efikasnost operacija.

- Naš cilj je da zajedno sa našim kolegama sa anestezije, da pacijente probudimo već u operacionoj sali, da se oni prvi i drugi dan već potpuno oporave i da mogu da se vrate svojim najmilijim. Ova intervencija se izvodi na kucajućem srcu, dakle bez upotrebe mašine za vantelesni krvotok. NIjedan pokret tokom operacije se ne odvija nezavisno od hirurga. Prvi deo operacije traje oko 20 minuta, a na kraju samo ušivanje oko 15-ak minuta.

Foto: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Skupu je prisustvovao i dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja.

- Klinika „Dedinje“ prelazi na jedan novi nivo koji će je razlikovati od većine drugih klinika po onome što bude radila, i kako to bude radila. U narednoj godini Srbija će preći na nivo na kom će se raditi operacije uz pomoć robota. Čekali smo da se na evropskom nivou vidi koji roboti su među najboljima kako bismo mogli da ih nabavimo. U narednim nedeljama kreće se sa opremanjem premijum centara, i sa obukom ne samo naših lekara, nego lekara iz celog regiona. Sada smo spremni da u narednih godinu-godinu i nešto dana, opremimo sve naše klinike, i da osposobimo ljude da bi to bile redovne procedure koje će se obavljati.

