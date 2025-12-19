Magnezijum utiče na zdravlje creva tako što menja sastav mikrobioma i podstiče lokalnu proizvodnju vitamina D

Istraživači sa Univerzitetskog medicinskog centra Vanderbilt su u precizno usmerenom kliničkom ispitivanju pokazali da uzimanje suplemenata magnezijuma može povećati broj određenih crevnih bakterija kod ljudi.

Poznato je da ove bakterije proizvode vitamin D i igraju ulogu u ograničavanju razvoja kolorektalnog karcinoma.

Uloga estrogena i gena u efektima magnezijuma

Efekat je primećen uglavnom kod žena. Istraživači sugerišu da ova razlika može biti povezana sa estrogenom, koji može uticati na to kako se magnezijum kreće iz krvotoka u ćelije.

Genetika određuje ko ima najviše koristi

Da bi razumeli ko ima najviše koristi, tim je ispitao podatke o crevnom mikrobiomu i nalaze kolonoskopije učesnika grupisanih prema njihovom TRPM7 genotipu. Ovaj gen je važan za kontrolu načina na koji telo apsorbuje magnezijum i kalcijum.

Prethodna istraživanja su pokazala da magnezijum povećava nivo vitamina D u krvi. Novi rezultati otkrivaju da magnezijum takođe podstiče proizvodnju vitamina D direktno u crevima, gde deluje lokalno, bez ulaska u krvotok.

Ovi rezultati iz personalizovanog ispitivanja prevencije kolorektalnog karcinoma nedavno su objavljeni u časopisu „The American Journal of Clinical Nutrition“.

Magnezijum menja crevni mikrobiom i podstiče lokalnu proizvodnju vitamina D, što može smanjiti rizik od raka debelog creva Foto: Shutterstock

Crevni mikrobi povezuju magnezijum sa rizikom od raka

- Naša prethodna studija je pokazala da suplementacija magnezijumom povećava nivo vitamina D u krvi kada je nivo vitamina D nizak - rekao je dr Ki Dai, profesor medicine. Trenutna studija otkriva da suplementacija magnezijumom takođe povećava broj crevnih mikroba, za koje je pokazano da sintetišu vitamin D u crevima bez sunčeve svetlosti i lokalno inhibiraju razvoj kolorektalnog karcinoma.“

Mikrobi utiču na prevenciju kolorektalnog karcinoma

Učesnici su podeljeni u dve grupe: jedna koja je primala suplement magnezijuma, a druga koja je primala placebo. Njihov crevni mikrobiom je analiziran na osnovu stolice, rektalnih briseva i rektalnog tkiva.

Kod učesnika sa adekvatnom funkcijom TRPM7, suplement magnezijuma je povećao Carnobacterium maltaromaticum i Faecalibacterium prausnitzii, za koje je prethodno utvrđeno da sinergistički deluju na povećanje vitamina D i smanjenje kolorektalne karcinogeneze.

Kod onih sa neadekvatnom funkcijom TRPM7, suplement magnezijuma je smanjio brojnost F. prausnitzii u rektalnoj sluzokoži.

Efekat magnezijuma je jače izražen kod žena, verovatno zbog uticaja estrogena na njegovu apsorpciju Foto: Shutterstock

Od promena mikrobioma do strategija prevencije

Od 236 učesnika koji su svi imali istoriju kolorektalnih polipa, 124 je podvrgnuto kolonoskopiji nakon završetka ispitivanja sa srednjim vremenom praćenja od 3,5 godine. Veća količina F. prausnitzii u rektalnoj sluzokoži bila je povezana sa skoro trostrukim povećanjem razvoja dodatnih polipa.

Istraživanje pokazuje da suplementacija magnezijumom može smanjiti rizik od kolorektalnog karcinoma kod osoba sa slabijom funkcijom TRPM7, otkrivajući veze između ishrane, mikrobioma i prevencije raka.