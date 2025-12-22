Test krvi koji meri nivoe tau proteina je skoro 98% tačan u isključivanju Alchajmerove bolesti kod osoba sa kognitivnim oštećenjima.

Nova studija norveških istraživača pokazuje da su promene na mozgu povezane sa Alchajmerovom bolešću mnogo češće nego što simptomi sugerišu. Istraživači su analizirali više od 11.000 uzoraka krvi iz populacione studije HUNT, koristeći marker pTau217 da procene prisustvo promena tipičnih za Alchajmerovu bolest.

10% starijih od 70 u prekliničkoj fazi

Učesnici stariji od 70 godina dodatno su testirani na kognitivne sposobnosti i klasifikovani kao kognitivno normalni, sa blagim kognitivnim oštećenjem ili sa demencijom.

Rezultati pokazuju da učestalost promena u mozgu raste sa godinama: manje od 8 posto odraslih između 58 i 69 godina imalo je takve promene, dok kod osoba starijih od 90 godina taj broj dostiže čak 65 posto.

Među starijima od 70 godina, oko 10 posto je imalo prekliničku fazu bolesti (bez simptoma), 10 posto prodromalnu fazu (blago oštećenje), a skoro 10 posto klinički izraženu Alchajmerovu bolest. U grupi sa demencijom, 60 posto je pokazivalo promene na mozgu, dok je kod osoba sa blagim oštećenjem i kognitivno normalnih osoba taj broj bio 33 i 24 posto.

Genetski faktor posebno utiče na promene u mozgu

Genetski faktor APOE ε4 značajno povećava rizik: promene na mozgu bile su prisutne kod 27 posto osoba koje nisu nosioci gena, 46 posto kod onih sa jednim alelom i 65 posto kod dvostrukih nosilaca. Takođe, niži nivo obrazovanja i slabija funkcija bubrega povezani su sa većim rizikom, dok polne razlike nisu značajne.

Studija potvrđuje potencijal jednostavnog testa krvi za rano otkrivanje Alchajmerove bolesti i planiranje zdravstvenih strategija Foto: Shutterstock

Prema trenutnim kriterijumima, oko 10 posto osoba starijih od 70 godina moglo bi biti podobno za terapije koje usporavaju bolest. Istraživači napominju da rezultati pokazuju stanje na nivou populacije, jer test meri marker u krvi, a ne direktne promene u mozgu.

Studija potvrđuje potencijal jednostavnog testa krvi za rano otkrivanje Alchajmerove bolesti i planiranje zdravstvenih strategija, ali naglašava potrebu za dodatnim istraživanjima kako bi se bolje razumele osobe sa srednjim vrednostima markera i njihova klinička značenja.