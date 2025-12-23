SZO je predstavila Globalnu biblioteku tradicionalne medicine, prvu digitalnu platformu te vrste koja objedinjuje 1,6 miliona resursa o TM, od naučnih studija do autohtonog znanja

Drugi Globalni samit SZO o tradicionalnoj medicini, koji je zajednički organizovan sa Vladom Indije, završen je danas u Nju Delhiju, obeležavajući važnu prekretnicu za globalno zdravlje, jer je privukao preko 16.000 onlajn registracija i okupio 800 delegata iz više od 100 zemalja, uključujući ministre iz preko 20 zemalja. Zajedno sa snažnim skupom od 160 govornika, globalna zajednica tradicionalne medicinepodelila je uvide o tome kako tradicionalna medicina (TM) može ojačati zdravstvene sisteme bezbednijom, na dokazima zasnovanom i pristupačnijom negom.

Energija u Delhiju bila je opipljiva dok su se ministri, naučnici, autohtoni lideri i praktičari okupljali kako bi unapredili Globalnu strategiju SZO za tradicionalnu medicinu 2025–2034. Samit nije bio samo o dijalogu – već o akciji. SZO je predstavila Globalnu biblioteku tradicionalne medicine, prvu digitalnu platformu te vrste koja objedinjuje 1,6 miliona resursa o TM, od naučnih studija do autohtonog znanja. Sa naprednim funkcijama kao što su Mape praznina u dokazima i alatom zasnovanim na veštačkoj inteligenciji, TMGL GPT, Biblioteka obećava da će transformisati pristup pouzdanim informacijama i ubrzati istraživanja širom sveta.

Inovacije su zauzele centralno mesto pokretanjem programa „Inovacije u zdravstvu i nasleđu“ (H2I), inicijative za negovanje revolucionarnih ideja koje povezuju tradicionalne prakse sa najsavremenijim tehnologijama kao što su veštačka inteligencija, genomika i digitalno zdravstvo. Od preko 1.000 prijava, na Samitu je objavljeno 21 finalista koji će ući u jednogodišnji program ubrzanja kako bi usavršili prototipove, dobili naučne i regulatorne smernice i povezali se sa kreatorima politike i investitorima.

SZO je takođe najavila Stratešku i tehničku savetodavnu grupu za tradicionalnu, komplementarnu i integrativnu medicinu (STAG-TM) , novo savetodavno telo koje će voditi Globalnu strategiju. Sastavljena od 19 nezavisnih stručnjaka, STAG-TM će oblikovati istraživačke prioritete, razvijati standarde i savetovati o integraciji u zdravstvene sisteme. Na svom inauguralnom sastanku tokom Samita, grupa je postavila hitne prioritete: prikupljanje dokaza, očuvanje tradicionalnog znanja, digitalne inovacije i izgradnju kapaciteta.

Globalna strategija tradicionalne medicine 2025–2034. zacrtava smeo put ka budućnosti u kojoj je nega inkluzivnija, kulturno utemeljena i otpornija Foto: Shutterstock

Zemlje su se okupile iza Delhijske deklaracije , sa obavezama iz 26 država članica, signalizirajući novu eru za tradicionalnu medicinu. Ova kolektivna obaveza fokusira se na integraciju tradicionalne medicine u primarnu zdravstvenu zaštitu, jačanje regulative i bezbednosnih standarda, ulaganje u istraživanje i izgradnju interoperabilnih sistema podataka za praćenje ishoda. To je pomak od priznanja ka rezultatima – osiguravajući da tradicionalna medicina nije paralelni sistem već pokretač univerzalnog zdravstvenog osiguranja.

- Kroz Delhijsku obavezu, zemlje su se složile ne samo o tome zašto je tradicionalna medicina važna – već i o tome kako da deluju“, rekao je dr Tedros Adhanom Gebrejesus, generalni direktor SZO:

- Tradicionalna medicina može pomoći u rešavanju mnogih pretnji po zdravlje našeg savremenog sveta: rastućeg tereta nezaraznih bolesti; nejednakog pristupa zdravstvenim uslugama; i klimatskih promena. Može pomoći u podršci nezi koja je usmerena na pojedinca, kulturno utemeljena i holistička.