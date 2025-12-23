Slušaj vest

Film „Projekat G80 – formula koja (ni)je postojala“, realizovan povodom 80 godina postojanja kompanije Galenika, predstavlja inovativan način obeležavanja jubileja kroz originalnu filmsku formu „Mocumentary“. Kroz spoj autentične arhivske građe i fikcije, Galenika svoju istoriju – punu tehnoloških, industrijskih i društvenih promena – pretočila je u savremeni narativ koji oslikava duh kompanije: inovaciju, hrabrost i stalnu spremnost da bude ispred vremena.

Film „G80“ oduševio milione onlajn

Kampanja je realizovana u dve faze – najpre nebrendiranoj, a zatim uz otkrivanje da iza projekta stoji Galenika, čime je dodatno naglašen koncept nekonvencionalnog jubileja. U prvoj fazi film je za manje od mesec dana ostvario više od 1,7 miliona pregleda na YouTube-u, uz izuzetno visok nivo zadržavanja pažnje publike, dok je gotovo 290.000 ljudi odgledalo film do kraja, što je ekvivalentno 1.500 bioskopskih projekcija u punoj sali.

Nakon otkrivanja brenda, interesovanje publike se nastavilo, a sadržaji povezani sa filmom ostvarili su dodatnih 1,7 miliona video-pregleda na Meta platformama. Film je pokrenuo diskusiju i izazvao veliki broj komentara na svim mrežama u obe faze: YouTube, TikTok i Meta, potvrđujući da je inovativan pristup jubileju prepoznat i prihvaćen od šire javnosti.

Snažna poruka ka budućnosti

- Projekat G80 je filmska metafora, ali njegova suština je stvarna – to su ljudi, znanje i inovacije koje Galenika gradi decenijama. Ovim projektom želeli smo da pokažemo da jubilej ne mora biti samo pogled unazad, već i snažna poruka o budućnosti - izjavila je Tijana Marković, menadžerka za interne komunikacije u Galenici i vođa projekta.

Film je pokrenuo diskusiju i izazvao veliki broj komentara na svim mrežama u obe faze Foto: Mirko Mirčetić ,,ORANGE Studio’’

Posebnim događajem za medije, tokom kog su predstavljeni originalni rekviziti i materijali korišćeni u snimanju filma, Galenika je autentično zatvorila godinu u kojoj je obeležila osam decenija postojanja i uspešnog poslovanja.

Film „Projekat G80 – formula koja (ni)je postojala“ dostupan je na zvaničnom YouTube kanalu kompanije Galenika.

Detalj iz filma ,,Projekat G80'' Foto: Ilustracija Galenika a.d. Beograd.