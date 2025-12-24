Slušaj vest

Nova Wegovy pilula sadrži isti sastojak kao injekcioni Wegovy (semaglutid) i otprilike je jednako efikasna. Američka Administracija za hranu i lekove (FDA) odobrila je prvu GLP-1 pilulu za smanjenje viška telesne težine, uvodeći način bez igle za dobijanje istog aktivnog sastojka kao u injekcionim GLP-1 lekovima Ozempic i Wegovy.

Jednokratno dnevna Wegovy pilula (semaglutid) odobrena je za gubitak težine i održavanje težine kod odraslih sa prekomernom težinom ili gojaznošću i najmanje jednim povezanim zdravstvenim problemom.

Takođe je odobreno smanjenje rizika od srčanog i moždanog udara i smrtnosti kod osoba sa srčanim bolestima i prekomernom težinom ili gojaznošću. Studije pokazuju da je Wegovy pilula otprilike jednako efikasna kao i njen injekcioni ekvivalent.

Očekuje se da će početna doza Wegovy pilule od 1,5 mg biti dostupna početkom januara. Kompanija nije objavila cene za veće doze. Semaglutidna pilula pod nazivom Ribelsus dostupna je već godinama, ali FDA je odobrila samo za lečenje dijabetesa, a maksimalna doza je 14 mg.

Gubitak težine u kliničkim ispitivanjima

FDA je odobrila Wegovy pilulu na osnovu rezultata kliničkog ispitivanja OASIS 4 faze 3, studije od 64 nedelje sa 307 odraslih osoba sa prekomernom težinom ili gojaznošću i jednim ili više zdravstvenih problema povezanih sa težinom, ali ne i dijabetesom.

Učesnici su nasumično raspoređeni da uzimaju dnevnu pilulu sa 25 mg semaglutida ili placebo. Nakon 64 nedelje, osobe koje su koristile Wegovy pilulu izgubile su prosečno 13,6 odsto svoje početne telesne težine, u poređenju sa 2,2 odsto za placebo. Skoro 8 od 10 korisnika Wegovy pilule izgubilo je najmanje 5 odsto početne težine, u poređenju sa oko 3 od 10 kod placeba.

Broj na vagi nije jedini parametar mršavljenja Foto: Shutterstock

Polovina je izgubila najmanje 15 odsto težine, u poređenju sa 5,6 odsto kod placeba.

- Otprilike 30 odsto je izgubilo najmanje 20 odsto težine, slično kao kod injekcionih GLP-1 lekova - kaže dr Jodi Dushe, endokrinolog u medicinskom centru Beth Israel Deaconess i vanredni profesor na Harvardu. Ovi rezultati su impresivni i uzbudljivi, dodala je.

Neželjeni efekti Wegovy pilule

Većina učesnika iskusila je blage neželjene efekte, uglavnom mučninu i povraćanje; 7% je prekinulo lečenje zbog toga.

- Oralni i injekcioni semaglutid imaju uglavnom uporedive gastrointestinalne rizike, sa visokim stopama blagih simptoma i niskim stopama ozbiljnih događaja - kaže dr Melanie Jay, profesor medicine na Grossman Univerzitetu u Njujorku.

Prednosti i ograničenja oralnog semaglutida

Oralni semaglutid mora se uzimati na prazan stomak sa malo vode, najmanje 30 minuta pre hrane, pića ili drugih lekova. Pilula može biti privlačna osobama koje imaju strah od igle, dok injekcioni GLP-1 lekovi moraju da se čuvaju u frižideru, što smanjuje praktičnost. Cena i osiguranje i dalje mogu ograničiti pristup Wegovy piluli.

Još jedna GLP-1 pilula u najavi Eli Lilly je podneo zahtev FDA za odobrenje svoje GLP-1 pilule, orforgliprona, a odluka se očekuje početkom sledeće godine; ovaj lek ima fleksibilnija vremenska pravila primene u odnosu na Wegovy.