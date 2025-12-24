Slušaj vest

Umesto bezbrižnog detinjstva, njihovu svakodnevicu obeležavaju dijalize, česte hospitalizacije i neizvesnost čekanja na novi organ.

U želji da im ulepšaju praznike i pruže trenutke radosti, pacijenti Udruženja „Zajedno za novi život“ su se i ove godine samoinicijativno organizovali i osmi put zaredom, sopstvenim sredstvima obezbedili novogodišnje paketiće.

Paketići su uručeni deci na Odeljenju hemodijalize Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj, kao i mališanima sa Odeljenja gastroenterohepatologije koji se pripremaju za transplantaciju jetre u inostranstvu ili su već transplantirani.

- Kada se nađete u bolničkom okruženju, praznici gube svoju magiju, naročito za decu. Naša želja je bila da im vratimo deo te čarolije i pokažemo im da mislimo na njih. Njihova radost i osmesi za nas su najveća nagrada i podsećanje zašto ovu akciju organizujemo iz godine u godinu - izjavila je Olivera Jovanović, predsednica Udruženja pacijenata „Zajedno za novi život“, koja će ovu godinu pamtiti zauvek, jer je dočekala svoj spasonosni poziv i dobila novi bubreg.

Pored dece, članovi Udruženja "Zajedno za novi život" nisu zaboravili ni lekare i medicinsko osoblje koje svakodnevno brine o pacijentima. Kao znak zahvalnosti za njihovu nesebičnu posvećenost i požrtvovan rad, novogodišnji paketi uručeni su i zdravstvenim radnicima Klinike za gastroenterohepatologiju, Centra za transplantaciju organa i Klinike za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, kao i Klinike za nefrologiju Vojnomedicinske akademije.

- Ovom akcijom želimo da podsetimo koliko su solidarnost i humanost važne vrednosti u našem društvu. Svako od nas može doneti odluku koja menja živote – jedan donor može spasiti i do osam ljudi. Veći broj donora značio bi kraće liste čekanja i novu šansu za život onima kojima je transplantacija jedini lek.

Tradicionalna praznična akcija Udruženja „Zajedno za novi život“ podseća da istinska vrednost praznika leži u brizi za druge. Zajedništvom i razumevanjem možemo uneti radost i osećaj sigurnosti u živote onih koji prolaze kroz najteže trenutke.