Istraživači su identifikovali neočekivani faktor koji izgleda pomaže da srce duže ostane zdravo i mlađe: vagusni nerv. Nova studija koju je koordinirala Škola naprednih studija Sant'Ana u Pizi, objavljena juče u časopisu Science Translational Medicine, otkrila je da održavanje veze vagusnog nerva sa srcem sa obe strane deluje kao snažna odbrana od starenja srca.

Rezultati posebno ukazuju na desni srčani vagusni nerv, koji igra ključnu ulogu u zaštiti ćelija srčanog mišića i podržavanju dugoročnog zdravlja srca, nezavisno od srčane frekvencije.

Kombinovanje nauka pomaže proučavanju starenja srca

Istraživanje je spojilo stručnost iz više naučnih oblasti, kombinujući eksperimentalnu medicinu sa naprednim bioinženjeringom usmerenim na kardiovaskularno zdravlje. Studiju je vodila Jedinica za translacionu kritičnu negu (TrancriLab) Interdisciplinarnog istraživačkog centra za zdravstvene nauke, na čijem čelu je profesor Vinčenco Lioneti.

Drugi važan doprinos stigao je iz Instituta za biorobotiku, koji predvodi profesor Silvestro Mičera, gde je razvijen bioapsorbujući nervni kanal osmišljen da podrži ponovni rast vagusnog nerva.

Zašto je vagusni nerv važan za dugovečnost srca

- Kada se izgubi integritet veze sa vagusnim nervom, srce brže stari - objašnjava profesor Lioneti.

Vagusni nerv usporava starenje srca tako što šalje signale koji čuvaju srčane ćelije, poboljšavaju kontraktilnost srca i održavaju dugoročno zdravlje srca Foto: Shutterstock

Prema istraživačkom timu, obnavljanje ove veze ne zahteva potpunu regeneraciju da bi bilo efikasno. - Čak je i delimično obnavljanje veze između desnog vagusnog nerva i srca dovoljno da se suprotstavi mehanizmima remodeliranja i očuva efikasna srčana kontraktilnost - dodaje Anar Dušpanova, kardiolog u TrancriLabu.

Bioinženjerski put do regeneracije nerava

Bioinženjering je odigrao ključnu ulogu u ovim otkrićima.- Razvili smo implantabilni bioapsorbujući nervni kanal dizajniran da podstakne i usmeri spontanu regeneraciju torakalnog vagusnog nerva na nivou srca - objašnjava Eugenio Redolfi Riva, koautor patenta za neuroprotezе u Institutu za biorobotiku.

Nove mogućnosti za srčanu i transplantacionu hirurgiju

Zajedno posmatrano, ovi rezultati otvaraju nove perspektive za kardiotorakalnu i transplantacionu hirurgiju, sugerišući da obnavljanje srčane vagusne inervacije tokom operacije može predstavljati inovativnu strategiju za dugoročnu zaštitu srca — pomerajući kliničku paradigmu sa upravljanja kasnim komplikacijama povezanima sa prevremenim starenjem srca ka njihovoj prevenciji - zaključuje profesor Lioneti.