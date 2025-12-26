Protein Rilin u crevima pomaže jačanju crevne barijere i može uticati na imunitet, inflamaciju i potencijalno simptome depresije.

Nova otkrića ukazuju na to da bi protein poznat kao Rilin mogao igrati ulogu u lečenju i „sindroma curenja creva“ i teške depresije.

Da li bi protein koji se može injekcijom primeniti jednog dana mogao da pomogne u rešavanju problema „propusnog creva“ i teške depresije? Nova studija sa Univerziteta Viktorija (UVic), objavljena u časopisu Chronic Stress, ukazuje na glikoprotein nazvan Rilin kao moguću buduću opciju.

U normalnim uslovima, gastrointestinalni sistem kontroliše šta prelazi iz želuca, debelog creva i creva u krvotok. Ovaj sistem se često naziva „creva“. Ali tokom hroničnog stresa ili u stanjima povezanih sa stresom, kao što je veliki depresivni poremećaj (MDD), zaštitna barijera creva može oslabiti i postati propustljivija.

Kada se ovo desi, ponekad se opisuje kao „sindrom propustljivog creva“ – bakterije i toksini mogu da uđu u cirkulaciju. To curenje može pokrenuti imunološku aktivnost i upalu, što zauzvrat može pojačati simptome depresije. Zbog toga, terapije koje jačaju i obnavljaju crevnu barijeru mogu biti korisne za sprečavanje velikog depresivnog poremećaja.

Rilin kao potencijalna terapijska meta

Jedan mogući pristup uključuje tretmane zasnovane na Rilinu, kaže Hektor Karunčo, profesor medicinskih nauka na UVic-u i odgovarajući autor studije. Rilin se nalazi širom tela, uključujući mozak, krv, jetru i creva.

- Cilj ove studije bio je da se razume uloga Rilina u crevima, posebno u uslovima hroničnog stresa - kaže Karunčo. Osa creva i mozga postaje neophodna za razumevanje mnogih psihijatrijskih poremećaja, uključujući depresiju.

Studija je otkrila da hronični stres smanjuje nivo Rilina u crevima prekliničkih modela i da jedna injekcija od 3 µg Rilina normalizuje nivoe.

Protein Rilin u crevima pomaže jačanju crevne barijere i može uticati na imunitet, inflamaciju i potencijalno simptome depresije Foto: Shutterstock

Prethodne studije su pokazale da osobe sa dijagnozom velikog depresivnog poremećaja imaju manje Rilina u mozgu, kao i glodari izloženi hroničnom stresu, i da jedna intravenska injekcija od 3 µg Rilina može izazvati antidepresivne efekte kod ovih glodara. Takođe su pokazale da je Rilin neophodan za pravilno obnavljanje crevne sluzokože.

ImplIkacije za depresiju i zdravlje creva

- Uzimajući sve zajedno, ovi rezultati mogu imati važne implikacije za lečenje velikog depresivnog poremećaja - kaže Siara Halvorson, doktorantkinja neuronauka na UVic-u i prva autorka rada. Ovo posebno važi za ljude koji žive i sa depresijom i sa gastrointestinalnim stanjima.

U zdravim uslovima, crevna sluzokoža se obnavlja svakih četiri do pet dana. Ovo je važno jer su ćelije u crevnoj sluzokoži stalno izložene štetnim faktorima u crevima.

- Ako Rilin štiti od "sindroma curenja creva" podržavajući obnavljanje crevne sluzokože, Rilin time može zaštititi od pogoršanja simptoma depresije izazvanih inflamatornim imunološkim odgovorima na curenje crevnog materijala.“