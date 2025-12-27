Slušaj vest

Grip je u Srbiji već prešao epidemijski prag, a broj obolelih raste iz nedelje u nedelju. Prema najnovijim podacima Instituta "Batut" u periodu od 15. do 21. decembra registrovano je više od 18.400 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je porast od 55 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu. Epidemiološki pokazatelji ukazuju na široku geografsku rasprostranjenost i rastući trend obolevanja.

Najviše obolelih i dalje je među decom, naročito najmlađima. U uzrastu od nula do četiri godine incidencija prelazi 1.000 obolelih na 100.000 stanovnika, dok je kod dece od pet do 14 godina oko 844 na 100.000, uz rast veći od 66 odsto u obe grupe u odnosu na prethodnu nedelju. To potvrđuje da su vrtići i škole trenutno jedno od glavnih žarišta širenja infekcije.

Najviše obolelih i dalje je među decom, naročito najmlađima Foto: Tomsickova Tatyana/Shutterstock

Paralelno s gripom beleži se i porast akutnih respiratornih infekcija. U istoj izveštajnoj nedelji registrovano je gotovo 18.000 slučajeva, što je za 17 odsto više nego sedam dana ranije i za 27 odsto više nego u istom periodu prošle sezone.

Kakva je situacija u Evropi? Slična epidemiološka slika beleži se i u većem delu Evrope. U brojnim zemljama EU aktivnost gripa je iznad osnovnog nivoa, procenat pozitivnih uzoraka prešao je epidemijski prag, a broj hospitalizacija je u porastu, posebno među osobama starijim od 65 godina.

Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa zabeleženi su u gotovo svim delovima zemlje, a u cirkulaciji je više tipova virusa. Dominira influenca tip A, pre svega podtip A(H3), ali su potvrđeni i slučajevi A(H1)pdm09, kao i virusa tipa B, što ukazuje na raznovrsnu i aktivnu sezonu gripa.

Šta to znači za građane?

Za građane, ovi podaci znače da je rizik od zaraze trenutno visok, naročito u kolektivima i zatvorenim prostorima. Lekari savetuju da se kod pojave simptoma poput povišene temperature, kašlja, bolova u mišićima i iscrpljenosti ostane kod kuće, da se izbegavaju kontakti sa drugima i da se na vreme potraži savet zdravstvenog radnika, posebno kada su u pitanju deca, stariji i hronični bolesnici.