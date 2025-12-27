Slušaj vest

Jedan je od najboljih fudbalera bivše Jugoslavije. Miloš Šestić imao je samo 17 godina kada su rekli da je "fudbalski Šekspir". I bio je. Poredili su ga i sa Peleom. Zvezdin kapiten sa velikom karijerom i u inostranstvu dobio je prošle godine najvažniju životnu bitku. Na godišnjicu novog života, čuveni Šele bio je sa profesorom Milovanom Bojićem, direktorom Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, gde mu je urađena transplantacija srca, gost RTS-a.

Slavni fudbaler kaže da se oseća dobro i svakog dana sve bolje. Profesor Bojić je još kada je Šestiću izvršena transplantacija srca istakao da je to bio jedan od najvećih uspeha u istoriji Instituta.

- To ponavljam i danas. Šestić je bio izuzetno kompleksan i zahtevan pacijent. Pacijent kojem se po graničnoj životnoj dobi postavlja pitanje da li uopšte ući u transplantaciju. Imao je velike, ogromne sreće pri tome - navodi direktor Instituta "Dedinje".

Nada za sve one koji i dalje čekaju

omU ovom trenutku na transplantaciju organa u Srbiji prema procenama čeka oko 1.800 pacijenata. Među njima je i Željka Bojić koja čeka na transplantaciju jetre. Novu radost, snagu, energiju i nadu da će uskoro stići taj najvažniji poziv sada joj daje i sin Jakov koji je na svet došao 4. septembra.

Željka Bojić u vreme trudnoće sa malim Jakovom Foto: Privatna Arhiva

- Nadamo se da će naredna godina biti godina kada će meni da se ispuni ta druga najveća želja i da Jakov ima bezbrižno detinjstvo uz majku - nada se Željka.

Zahvaljujući važnom "da" koje je dalo 20 porodica u ovoj godini, 102 naših građana dobilo je nove živote. Urađeno je 39 transplantacija rožnjače, a preseđeno je i 63 organa. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je upravo zato novogodišnju i božićnu čestitku posvetio porodicama onih koji su odlučili da daju život na dar i medicinskim transplantacionim timovima.