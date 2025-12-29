Slušaj vest

Lek je odobren od britanske Agencije za regulaciju lekova i medicinskih proizvoda (MHRA). Ovaj lek predstavlja „ultra-dugodelujuću“ verziju biološke terapije koja sadrži antitela i deluje tako što smanjuje zapaljenje u plućima. Reč je o terapiji prve vrste, koja omogućava lečenje respiratornih bolesti uz primenu samo dva puta godišnje.

Ova ultra-dugodelujuća biološka terapija obezbeđuje dugotrajan efekat u smanjenju pogoršanja astme, drži pacijente van bolnica i pomaže u sprečavanju kumulativnog oštećenja pluća – uz samo dve doze godišnje.

Ovo predstavlja veliki iskorak u lečenju respiratornih bolesti i radujemo se dodatnim regulatornim odlukama koje se očekuju u SAD, Japanu, Evropskoj uniji i Kini, saopštili su iz farmaceutske kompanije.

Bolničke hospitalizacije smanjene za 72%

Rezultati kliničkog ispitivanja u kojem je učestvovalo 762 pacijenta pokazali su da je lek smanjio klinički značajna pogoršanja astme za 54 odsto, dok su bolničke hospitalizacije smanjene za čak 72 odsto.

Astma je bolest koja izaziva zapaljenje i suženje disajnih puteva u plućima, što otežava disanje, dok je teški hronični rinosinuzitis stanje koje podrazumeva dugotrajno zapaljenje nosa i paranazalnih sinusa, sa simptomima koji traju duže od 12 nedelja.

Ovakva zapaljenja mogu dovesti do rasta mekog tkiva, poznatog kao nosni polipi.

Lek se primenjuje putem potkožne injekcije jednom u šest meseci.

Nova opcija za pacijente kod kojih simptomi nisu adekvatno kontrolisani dostupnim terapijama

Prema pisanju lista The Times, očekuje se da će terapija biti dostupna na privatnom tržištu u prvoj polovini 2026. godine, nakon čega će britanski Nacionalni institut za zdravlje i kliničku izvrsnost (NICE) odlučiti da li će lek biti dostupan i kroz javni zdravstveni sistem (NHS).

- Ova stanja pogađaju veliki broj ljudi širom Velike Britanije i u nekim slučajevima ih je teško kontrolisati uprkos postojećim terapijama. Ovo odobrenje predstavlja još jednu potencijalnu opciju lečenja za pacijente kod kojih simptomi nisu adekvatno kontrolisani dostupnim terapijama. Kao i kod svih odobrenih lekova, bezbednost i efikasnost novog leka biće pod stalnim nadzorom - rekao je Julian Bič, vršilac dužnosti izvršnog direktora za kvalitet zdravstvene zaštite i dostupnost u MHRA.

Prošlog meseca organizacija Asthma and Lung UK saopštila je da je tokom poslednje dve godine zabeležen porast od 23 odsto u broju hitnih hospitalizacija zbog respiratornih bolesti, poput astme i hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP).