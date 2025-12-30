Broj pacijenata sa respiratornim infekcijama i gripom rapidno raste, a aktivnosti gripa su trenutno iznad epidemijskog praga u 18 okruga

Slušaj vest

Uobičajena slika u Domu zdravlja Palilula, kao i prethodnih dana. Pune čekaonice pacijenata sa maskama. Najčešće se žale na kašalj, curenje iz nosa, temperaturu i malaksalost. U Domu zdravlja Vračar kažu da se iz nedelje u nedelju povećava broj pacijenata.

- Oko 50 posto imamo više nego prethodne nedelje, i to su respiratorne infekcije, gornjeg respiratornog, gde ubrajamo i grip i razne druge bolesti. To su oboljenja koja prate respiratorne infekcije sa povišenom temperaturom, bolovima u grlu, kašljem. Grip je nešto što razlikujemo od drugih respiratornih infekcija tako što počinje naglo, danas ste zdravi, sutra imate temperaturu 39 i ne možete da ustanete iz kreveta - objašnjava dr Marijana Mandić Ristić iz DZ Vračar.

Uvedene mere obaveznog nošenja maski u DZ Palilula

- Mi smo uveli mere obavezno nošenje maske za sve zaposlene koji rade sa pacijentima. Pacijente nismo obavezali, ali im preporučujemo. Moj savet je uvek bio dođite prvi dan kada osetite tegobe, a ne da dođete peti-šesti dan - ističe dr Aleksandar Stojanović iz DZ Palilula.

Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut", aktivnost gripa je trenutno iznad epidemijskog praga i dijagnostikovan je u 18 okruga na teritoriji Srbije, što znači da je epidemija prijavljena.

Broj respiratornih infekcija, uključujući grip, porastao je 50% u odnosu na prošlu nedelju Foto: Shutterstock

Hoće li se uvesti vanredne epidemiološke mere?

- U praksi prijava epidemije je postupak kojim se konstatuje da je došlo do povećanog obolevanja od neke zarazne bolesti, odnosno da je broj obolelih iznad uobičajenih sezonskih nivoa. Epidemija gripa se najčešće prijavljuje na nivou okruga, opština, gradova. Cilj prijave je pojačan epidemiološki nadzor, praćenje širenja bolesti i davanje preporuka, kao što su vakcinacija, pojačane higijenske mere.

Sa druge strane, epidemiju proglašava ministar zdravlja kada je zahvaćeno šire područje. To omogućava uvođenje obaveznih i vanrednih mera, kada postoji ozbiljna pretnja po javno zdravlje, kao što su zabrana ili ograničenje okupljanja, obavezna vakcinacija, mobilizacija zdravstvenog sistema, a te mere imaju pravnu snagu i direktno utiču na prava i obaveze građana"

Prema prognozama meteorologa, suvo i hladno vreme, koje nam predstoji, idealno je za širenje virusa gripa. Sa druge strane, zbog školskog raspusta i predstojećih praznika, lekari se nadaju da će narednih dana biti manje onih sa simptomima. U svakom slučaju, apeluju na sve građane da se na vreme jave izabranom lekaru, nose maske, ali i da ne uzimaju terapiju na svoju ruku.