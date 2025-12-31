Grip u naletu širom Srbije: Epidemijski prag premašen, bolnice beleže više pacijenata
Sezona gripa 2025/2026 u Srbiji ulazi u intenzivniju fazu. Prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", broj obolelih od bolesti sličnih gripu tokom poslednje nedelje decembra porastao je za oko 15 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a klinička aktivnost virusa nalazi se iznad epidemijskog praga.
Grip se beleži širom zemlje, a najviše stope obolevanja i dalje se registruju kod dece, posebno u uzrastu do četiri godine, kao i kod školaraca. Paralelno s tim, raste i broj akutnih respiratornih infekcija, koje su u istom periodu zabeležile dodatni porast.
Laboratorijske analize potvrđuju da u cirkulaciji dominira virus gripa tipa A, pre svega podtip H3, koji je registrovan u većem broju okruga u Srbiji. Sličan trend beleži se i u evropskim zemljama, gde većina država prijavljuje srednji do visok intenzitet gripa, uz rast hospitalizacija, naročito među starijima od 65 godina.
Stručnjaci upozoravaju da se narednih nedelja može očekivati dalji porast broja obolelih, zbog čega apeluju na oprez, odgovorno ponašanje i blagovremeno javljanje lekaru u slučaju težih simptoma, kao što su visoka i dugotrajna temperatura koja ne pada na terapiju, izražena malaksalost i iscrpljenost, otežano disanje, jak i uporan kašalj, bol u grudima, konfuzija, kao i pogoršanje postojećih hroničnih bolesti, naročito kod dece, starijih osoba i hroničnih bolesnika.
Izvor: Batut.org.rs/Zdravlje.kurir.rs
