Broj obolelih porastao je za 15 odsto u odnosu na prošlu sedmicu

Slušaj vest

Sezona gripa 2025/2026 u Srbiji ulazi u intenzivniju fazu. Prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", broj obolelih od bolesti sličnih gripu tokom poslednje nedelje decembra porastao je za oko 15 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a klinička aktivnost virusa nalazi se iznad epidemijskog praga.

Grip se beleži širom zemlje, a najviše stope obolevanja i dalje se registruju kod dece, posebno u uzrastu do četiri godine, kao i kod školaraca. Paralelno s tim, raste i broj akutnih respiratornih infekcija, koje su u istom periodu zabeležile dodatni porast.

Laboratorijske analize potvrđuju da u cirkulaciji dominira virus gripa tipa A, pre svega podtip H3, koji je registrovan u većem broju okruga u Srbiji. Sličan trend beleži se i u evropskim zemljama, gde većina država prijavljuje srednji do visok intenzitet gripa, uz rast hospitalizacija, naročito među starijima od 65 godina.