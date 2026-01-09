Podaci o spavanju omogućavaju AL da predvidi više od 100 zdravstvenih stanja

Poznat kao SleepFM, model veštačke inteligencije je obučen na više od pola miliona sati podataka o spavanjuprikupljenih putem polisomnografije od 65.000 učesnika.

Polisomnografija se smatra zlatnim standardom za noćni pregled sna koji koristi različite senzore za snimanje moždane aktivnosti, srčane aktivnosti, respiratornih signala, pokreta tela, pokreta očiju i drugih podataka.

To je „neiskorišćeni zlatni rudnik fizioloških podataka“, prema rečima istraživača.

- Beležimo neverovatan broj signala kada proučavamo san - rekao je u saopštenju vođa studije dr Emanuel Minjot sa Stanford Medicinskog univerziteta u Palo Altu, Kalifornija.

Da bi iskoristili prednosti podataka o spavanju, istraživači su napravili model veštačke inteligencije i obučavali ga na 585.000 sati polisomnografskih podataka pacijenata čiji je san procenjen u raznim klinikama za spavanje.

Prvo, istraživači su testirali model na standardnim zadacima analize sna, kao što su klasifikacija različitih faza sna i dijagnostikovanje težine apneje u snu. SleepFM je radio jednako dobro, ili bolje od najsavremenijih modela koji se trenutno koriste.

Među više od 1.000 analiziranih kategorija bolesti, model je pronašao 130 koje se mogu predvideti sa razumnom tačnošću na osnovu podataka o spavanju pacijenta Foto: Shutterstock

Zatim, istraživači su uparili podatke polisomnografije od 35.000 odraslih i dece koji su lečeni u Centru za medicinu spavanja Stanforda između 1999. i 2024. godine sa dugoročnim zdravstvenim ishodima istih učesnika koristeći njihove elektronske zdravstvene kartone.

Među više od 1.000 analiziranih kategorija bolesti, model je pronašao 130 koje se mogu predvideti sa razumnom tačnošću na osnovu podataka o spavanju pacijenta. To uključuje smrtnost od svih uzroka, demenciju, srčani udar, srčanu insuficijenciju, hroničnu bolest bubrega, moždani udar i atrijalnu fibrilaciju.

Za određene vrste raka, komplikacije u trudnoći, cirkulatorne probleme i mentalne poremećaje, predviđanja modela veštačke inteligencije bila su tačna u više od 80% slučajeva, objavio je tim u časopisu Nature Medicine.

Istraživači još uvek ne razumeju tačno šta SleepFM posmatra kada pravi predviđanje određene bolesti. Rade na tome da to utvrde, kao i na načinima da dalje poboljšaju predviđanja modela, možda dodavanjem podataka sa nosivih uređaja.