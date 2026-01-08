U narednim danima građani se savetuju da prate zvanična upozorenja i preduzmu mere zaštite

Prema najnovijim prognozama, od 8. do 17. januara građani mogu očekivati opasno niske temperature, posebno u severnim, centralnim i delovima južne Srbije.

Stručnjaci Instituta za javno zdravlčje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" upozoravaju da će minimalne dnevne temperature u pojedinim regionima spadati u kategoriju veoma opasnih pojava, a zdravstveni rizik je posebno visok za starije osobe, decu i hronične bolesnike.

Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, talas hladnoće se definiše kao period od najmanje tri uzastopna dana kada minimalna dnevna temperatura vazduha padne ispod kritične vrednosti. U Srbiji će takvi uslovi biti prisutni u narednih desetak dana.

Najkritičniji period očekuje se između 8. i 13. januara, kada će hladnoća zahvatiti Beograd, Zapadno-bački, Južno-bački, Severni-bački, Severni Banatski, Srednji Banatski i Sremski okrug. Posebno opasne temperature predviđene su 9. januara u Južno-bačkom okrugu, dok će ekstremno niske temperature zahvatiti sever i deo istočne i centralne Srbije u periodu od 8. do 12. januara, a od 11. do 13. januara u većem delu zemlje.

U narednim danima građani se savetuju da prate zvanična upozorenja i preduzmu mere zaštite: ograničavanje boravka napolju u najhladnijem delu dana, adekvatno oblačenje, grejanje i briga o ranjivim grupama stanovništva.

Ovaj talas hladnoće stiže nakon relativno blage zime i očekuje se da će doneti izazove za zdravlje, saobraćaj i svakodnevni život, pa je pravovremena priprema ključna.

Prognozirane minimalne dnevne temperature po okruzima i nivo upozorenja po periodu od 8. do 12. januara 2026. prikazane su u zvaničnoj tabeli Batuta https://www.batut.org.rs/index.php?category_id=159

Postupanje u slučajevima jakih zima i ekstremno niskih temperatura

Priprema i prepoznavanje opasnosti

* Pravovremeno prepoznajte uslove u neposrednoj okolini koji mogu dovesti do poremećaja zdravlja ili povreda izazvanih hladnoćom.

* Upoznajte se sa znacima i simptomima poremećaja izazvanih hladnoćom, kao i tehnikama pružanja pomoći sebi i drugima.

* Koristite garderobu propisanu za hladne i vlažne vremenske uslove.

* Preduzimajte česte kratke pauze u toplim i suvim prostorijama kako bi se telo povratilo toplota, posebno ako ste duže vreme napolju.

* Neizbežnu fizičku aktivnost obavljajte u najtoplijem delu dana.

* Izbegavajte iscrpljivanje i prekomoran napor – energiju trošite i za zagrevanje mišićnog tkiva.

* Ukoliko je moguće, ne izlazite sami u spoljašnju sredinu.

Ishrana i tečnosti

* Pijte tople zaslađene napitke (zaslađena voda, rastopljen med u mlakoj vodi).

* Izbegavajte napitke sa visokim sadržajem kofeina ili alkoholna pića.

* Jedite toplu, visokokaloričnu hranu, poput jela sa testeninom.

Postupanje u izolovanim situacijama Ako ostanete izolovani zbog snega ili neprohodnih puteva, a imate hitnu potrebu za lekarskom ili veterinarskom pomoći, ili za osnovnim namirnicama i energentima, obratite se Sektoru za vanredne situacije vaše lokalne samouprave ili pozovite brojeve 193 (hitna pomoć) ili 192 (policija).

Praćenje informacija

* Pratite obaveštenja o trenutnim vremenskim uslovima i potrebnim merama na svim dostupnim medijima i društvenim mrežama.

Priprema stambenih objekata

* Identifikujte vulnerable grupe stanara (stari, nemoćni, deca, trudnice) i obezbedite im nesmetano funkcionisanje: hranu, lekove i terapijsku pomoć.

* Nabavite dovoljne količine ogreva i hrane.

* U prostorijama koje se ne greju, ispustite vodu iz cevi, cisterni i bojlera; tamo gde je moguće, dodajte nesmrzavajuću tečnost (antifriz).

* Ograničite boravak u negrejanim i otvorenim prostorima, posebno za hronične bolesnike, decu i starije osobe.

* Pre izlaska napolje, obucite toplu odeću i obuću, sa naglaskom na zaštitu glave, ruku i stopala.

* Kao vlasnik ili korisnik objekta, redovno čistite sneg i led sa prilaza, trotoara i krovova.

* Ako led ne može da se ukloni, pospite ga odgovarajućim sredstvom za topljenje (so, pepeo).

* Sneg ili led koji preti da padne sa krova uklonite ili angažujte stručnu službu – čišćenje krova je opasno!