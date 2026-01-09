Slušaj vest

Veća konzumacija pojedinih konzervansa u hrani povezana je sa povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2 i raka, pokazuju dve studije.

Rezultati, objavljeni u medicinskim časopisima Nature Communications i BMJ, mogli bi da imaju značajne implikacije po javno zdravlje, s obzirom na to da se ovi aditivi širom sveta masovno koriste, navode istraživači.

Iako su potrebna dodatna istraživanja, autori ističu da bi ovi nalazi trebalo da dovedu do preispitivanja propisa koji regulišu upotrebu konzervansa u proizvodima poput ultraprerađene hrane, kako bi se unapredila zaštita potrošača na globalnom nivou.

Konzervansi su supstance koje se dodaju pakovanoj hrani kako bi se produžio rok trajanja. Prethodna eksperimentalna istraživanja pokazala su da pojedini konzervansi mogu da oštete ćelije i DNK, ali su čvrsti dokazi koji ih direktno povezuju sa rizikom od dijabetesa tipa 2 ili raka do sada bili ograničeni.

Studija ispitala podatke o 100.000 pacijenata

U obe studije istraživači su ispitivali povezanost izloženosti konzervansima i rizika od dijabetesa tipa 2 i raka kod odraslih, koristeći podatke o ishrani i zdravstvenom stanju prikupljene od 2009. do 2023. godine. Analiza se zasnivala na podacima više od 100.000 Francuza uključenih u studiju NutriNet-Santé.

Pored ukupnog efekta konzervansa, pojedinačno je analizirano 17 različitih konzervansa.

Istraživači navode da bi neka od ovih jedinjenja mogla da utiču na imune i zapaljenske procese u organizmu, čime se potencijalno podstiče razvoj raka. Foto: Shutterstock

U studiji o raku, objavljenoj u časopisu BMJ, utvrđeno je da 11 od 17 pojedinačno analiziranih konzervansa nije povezano sa učestalošću raka, niti je pronađena veza između ukupne konzumacije konzervansa i rizika od raka. Ipak, kod osoba koje su unosile veće količine određenih konzervansa uočen je veći rizik od razvoja raka u poređenju sa onima koji ih nisu konzumirali ili su ih unosili u manjim količinama.

Na primer, kalijum-sorbat bio je povezan sa 14% većim rizikom od ukupnog raka i 26% većim rizikom od raka dojke, dok su sulfiti bili povezani sa 12% većim rizikom od ukupnog raka.

Natrijum-nitrit bio je povezan sa 32% većim rizikom od raka prostate, dok je kalijum-nitrat bio povezan sa povećanim rizikom od ukupnog raka (13%) i raka dojke (22%). Ukupni acetati bili su povezani sa povećanim rizikom od ukupnog raka (15%) i raka dojke (25%), dok je sirćetna kiselina bila povezana sa 12% većim rizikom od ukupnog raka.

Iako su potrebna dodatna istraživanja kako bi se ovi potencijalni rizici bolje razumeli, istraživači navode da bi neka od ovih jedinjenja mogla da utiču na imune i zapaljenske procese u organizmu, čime se potencijalno podstiče razvoj raka.

Kalijum-sorbat bio je povezan sa 14% većim rizikom od ukupnog raka i 26% većim rizikom od raka dojke, dok su sulfiti bili povezani sa 12% većim rizikom od ukupnog raka Foto: Shutterstock

Ograničenja studije

Ovo je opservaciona studija, pa se ne mogu doneti čvrsti zaključci o uzročno-posledičnoj vezi. Istraživači takođe nisu mogli da isključe mogućnost da su na rezultate uticali i drugi, neizmereni faktori.

Ipak, reč je o velikoj studiji zasnovanoj na detaljnim podacima o ishrani, povezanim sa bazama podataka o namirnicama tokom perioda od 14 godina, a rezultati su u skladu sa postojećim eksperimentalnim dokazima koji ukazuju na potencijalno štetne, sa rakom povezane efekte pojedinih konzervansa.

Ova studija donosi nova saznanja važna za buduće preispitivanje bezbednosti ovih aditiva u hrani od strane zdravstvenih agencija, uzimajući u obzir odnos koristi i rizika između očuvanja hrane i pojave raka, naveli su istraživači.

U međuvremenu, pozvali su proizvođače da ograniče upotrebu nepotrebnih konzervansa, kao i potrošače da se pridržavaju preporuka o konzumiranju sveže i minimalno prerađene hrane.

Stručnaci pozivaju potrošače da se pridržavaju preporuka o konzumiranju sveže i minimalno prerađene hrane. Foto: Shutterstock

Od ispitanih 17, rizično čak 12 konzervansa

Profesor Vilijam Galager sa Univerzitetskog koledža u Dablinu, koji nije učestvovao u studiji, rekao je da ovi nalazi imaju značajne implikacije po javno zdravlje.

- Ova povećanja rizika od raka su relativno mala, ali postaju značajna kada se posmatraju na nivou čitave populacije i u smislu potencijalnog ukupnog uticaja - istakao je on.

U studiji o dijabetesu tipa 2, objavljenoj u časopisu Nature Communications, veći ukupni unos konzervansa, neantioksidativnih konzervansa i antioksidativnih aditiva bio je povezan sa povećanom učestalošću dijabetesa tipa 2 za 47%, 49% i 40% redom, u poređenju sa osobama koje su imale najniži nivo unosa.

Od 17 pojedinačno analiziranih konzervansa, veća konzumacija njih 12 bila je povezana sa povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2.

- Ovo je prva studija u svetu koja ispituje povezanost konzervansa u hrani sa pojavom dijabetesa tipa 2. Iako je potrebno potvrditi ove rezultate, oni su u skladu sa eksperimentalnim podacima koji ukazuju na štetne efekte nekoliko ovih jedinjenja - rekla je Matilda Tuvije, koordinatorka studije.