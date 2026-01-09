Rak mozga je ozbiljna bolest koja nastaje nekontrolisanim rastom ćelija u mozgu i često zahteva hitnu medicinsku intervenciju

Nano-limenski lek pojačava imuni odgovor protiv raka i eliminiše tumore kod miševa. Istraživači sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Vašington u Sent Luisu, u saradnji sa Univerzitetom Nortvestern, razvili su neinvazivnu strategiju za ciljanje jednog od najopasnijih karcinoma mozga – glioblastoma.

Metoda koristi pažljivo dizajnirane nanostrukture koje prenose moćna jedinjenja u mozak putem kapi za nos, zahtevajući znatno manje intervencije od standardnih tretmana. U studijama na miševima, nano-lek je uspešno napao glioblastom jačanjem imunološke odbrane mozga. Studija je objavljena u časopisu PNAS.

Glioblastom se razvija iz astrocita i najčešće je dijagnostikovan rak mozga u SAD. Pogođeno je oko tri od 100.000 ljudi, bolest brzo napreduje i skoro uvek je fatalna. Terapije su ograničene delom zato što je teško dostaviti lekove direktno u mozak.

- Cilj nam je bio da razvijemo neinvazivni tretman koji aktivira imuni odgovor na glioblastom - kaže dr Aleksandar H. Steg, profesor i potpredsednik istraživanja na odeljenju za neurohirurgiju na Univerzitetu Vašington. Steg dodaje da sferne nukleinske kiseline mogu bezbedno i efikasno aktivirati moćne imune puteve u mozgu, redefinišući pristup imunoterapiji teško dostupnih tumora.

Nano-lek pokreće imuni odgovor protiv glioblastom

Glioblastomski tumori često se nazivaju „hladnim tumorima“ jer ne aktiviraju prirodnu imunološku odbranu tela, dok „vrući tumori“ bolje reaguju na imunoterapiju. Naučnici podstiču imuni napad na hladne tumore aktiviranjem STING puta (stimulator gena interferona), koji signalizira imunološkom sistemu da reaguje na opasnost.

Prethodne studije pokazale su da lekovi koji aktiviraju STING kod glioblastoma mogu pripremiti imuni sistem za borbu protiv raka, ali se brzo razgrađuju i zahtevaju invazivnu intratumoralnu primenu.

- Cilj nam je bio da minimiziramo invazivne procedure i isporučimo lekove na neinvazivan način korišćenjem sfernih nukleinskih kiselina - objašnjava dr Akankša Mahajan, postdoktorska istraživačica i prva autorka studije.

Tim je koristio sferne nukleinske kiseline sa zlatnim jezgrima i kratkim fragmentima DNK kako bi aktivirao STING put u imunim ćelijama. Nanolek se ubrizgava u nos miševima, putuje duž glavnog nerva povezanog sa mozgom, i pokreće koncentrisan imuni odgovor u samom tumoru i limfnim čvorovima, bez širenja na druge delove tela i bez neželjenih efekata.

Ispitivanja su pokazala da terapija uspešno aktivira STING put i „naoružava“ imuni sistem za borbu protiv tumora.

Kombinovana nano-terapija jača imunitet i poboljšava lečenje

Kombinovanjem sa lekovima koji aktiviraju T-limfocite, terapija je eliminisala tumore sa jednom ili dve doze i indukovala dugoročni imunitet. Rezultati su bolji od trenutnih imunoterapija koje aktiviraju STING. Steg naglašava da samo aktiviranje STING puta nije dovoljno, jer tumor može blokirati ili isključiti imuni odgovor. Tim planira dodatne modifikacije nanostruktura da pojača druge imune puteve, čime bi terapija mogla udvostručiti ili utrostručiti terapeutski efekat.

- Ovaj pristup pruža nadu za bezbednije i efikasnije tretmane glioblastoma i drugih tumora otpornim na imunoterapiju, predstavljajući ključni korak ka kliničkoj primeni - zaključuje Steg.