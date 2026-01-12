Ova studija otvara vrata jednostavnoj i prirodnoj strategiji u borbi protiv karijesa – uz pomoć aminokiseline koju naše telo već poznaje.

Kada bakterije u ustima razgrađuju šećere iz hrane, nastaju kiseline koje oštećuju zubnu gleđ. Te bakterije žive u organizovanim zajednicama – zubnim biofilmovima (plaku) – koji su glavni uzrok karijesa. Arginin, međutim, pomaže korisnim bakterijama da proizvode alkalna jedinjenja koja neutralizuju kiseline i sprečavaju oštećenja.

Kako je sprovedeno istraživanje?

Studiju su sproveli istraživači sa Univerziteta u Orhusu u Danskoj, a objavljena je u časopisu International Journal of Oral Science. U istraživanju je učestvovalo 12 osoba sa aktivnim karijesom. Svaki učesnik nosio je posebnu protezu koja je omogućila razvoj zubnog plaka, pri čemu je jedna strana tretirana argininom, a druga destilovanom vodom (placebo).

Eksperiment je trajao četiri dana, a tretmani su ponavljani tri puta dnevno nakon izlaganja šećeru.

Manje kiseline, zdraviji biofilm

Rezultati su pokazali da su biofilmovi tretirani argininom imali znatno višu pH vrednost, odnosno bili su manje kiseli čak i do 35 minuta nakon unosa šećera. To znači da su zubi bili bolje zaštićeni od demineralizacije.

Osim toga, primećene su i strukturne promene u biofilmu – smanjenje određenih ugljenih hidrata koji doprinose stvaranju „kiselih džepova“, kao i povoljnije raspoređene bakterijske zajednice.

Promena oralnog mikrobioma

Analiza bakterija pokazala je da arginin smanjuje prisustvo bakterija koje proizvode kiseline, a podstiče rast onih koje mogu da razgrađuju arginin i održavaju neutralniju sredinu u ustima. Na taj način, zubni plak postaje manje štetan.

Šta to znači za svakodnevnu negu zuba?

Istraživači zaključuju da bi paste za zube i tečnosti za ispiranje usta sa dodatkom arginina mogle biti efikasan način prevencije karijesa, posebno kod osoba koje su mu sklonije. Pošto je arginin prirodna i bezbedna supstanca, njegova primena moguća je i kod dece.