Zakon o presađivanju ljudskih organa: Udruženja pacijenata traže da se šira javnost uključi u raspravu
Do sada je, kako su ocenili, široj javnosti bilo onemogućeno da učestvuje u tom procesu.
U saopštenju su naveli da je obaveštenje o početku javne rasprave objavljeno 30. decembra, a da je jedini termin usmene rasprave zakazan za 9. januar.
Javna rasprava o zakonu koji direktno utiče na živote više od 1.700 pacijenata na listama čekanja za transplantaciju organa i rožnjača, među kojima je i četrdesetoro dece na hroničnom programu dijalize, svedena je na zakonski minimum od 20 dana, pri čemu je gotovo polovina tog roka obuhvatala neradne dane i vikende, upozorila su udruženja pacijenata.
Ocenili su da "dodatno zabrinjava činjenica da javnost o raspravi nije bila obaveštena putem medija, sajta Ministarstva zdravlja niti drugih uobičajenih kanala informisanja".
- Zbog svega navedenog, tražimo od Ministarstva zdravlja hitno zakazivanje više novih termina usmene javne rasprave, uz realne rokove, adekvatno vreme za pripremu i blagovremeno obaveštavanje svih zainteresovanih strana. Ovako važna i osetljiva tema ne može i ne sme da se sprovodi bez pune transparentnosti i uključivanja javnosti - stoji u saopštenju.
Udruženja su upozorila da podaci za 2024. godinu, prema kojima su 63 pacijenta preminula čekajući transplantaciju, dok su 64 nova pacijenta dodata na liste čekanja, "ukazuju na ozbiljan i dugogodišnji problem u funkcionisanju sistema transplantacije u Srbiji".
Upravo zato je neophodno da se zakonske izmene sprovode odgovorno, transparentno i uz puno učešće javnosti i stručne zajednice, saopštila su udruženja pacijenata.
Građani mogu do 19. januara dostaviti komentare i predloge na tekst nacrta Zakona o presađivanju ljudskih organa na portalu eKonsultacije kao i putem mejla: nemanja.bozic@zdravlje.gov.rs.
Inicijativu za zakazivanje novih termina javne rasprave podneli su Savez organizacija bubrežnih invalida Srbije, Savez organizacija bubrežnih invalida Vojvodine, Donorstvo je herojstvo – Udruženje dijaliziranih i transplantiranih pacijenata, Plavi krug – Udruženje za borbu protiv dijabetesa, HRONOS – Udruženje pacijenata sa bolestima jetre i Nacionalno udruženje porfirija Srbije.
