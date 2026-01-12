Slušaj vest

Do sada je, kako su ocenili, široj javnosti bilo onemogućeno da učestvuje u tom procesu.

U saopštenju su naveli da je obaveštenje o početku javne rasprave objavljeno 30. decembra, a da je jedini termin usmene rasprave zakazan za 9. januar.

Javna rasprava o zakonu koji direktno utiče na živote više od 1.700 pacijenata na listama čekanja za transplantaciju organa i rožnjača, među kojima je i četrdesetoro dece na hroničnom programu dijalize, svedena je na zakonski minimum od 20 dana, pri čemu je gotovo polovina tog roka obuhvatala neradne dane i vikende, upozorila su udruženja pacijenata.

Ocenili su da "dodatno zabrinjava činjenica da javnost o raspravi nije bila obaveštena putem medija, sajta Ministarstva zdravlja niti drugih uobičajenih kanala informisanja".

- Zbog svega navedenog, tražimo od Ministarstva zdravlja hitno zakazivanje više novih termina usmene javne rasprave, uz realne rokove, adekvatno vreme za pripremu i blagovremeno obaveštavanje svih zainteresovanih strana. Ovako važna i osetljiva tema ne može i ne sme da se sprovodi bez pune transparentnosti i uključivanja javnosti - stoji u saopštenju.

Više od 1.700 pacijenata je na listama čekanja za transplantaciju organa i rožnjača Foto: Shutterstock

Udruženja su upozorila da podaci za 2024. godinu, prema kojima su 63 pacijenta preminula čekajući transplantaciju, dok su 64 nova pacijenta dodata na liste čekanja, "ukazuju na ozbiljan i dugogodišnji problem u funkcionisanju sistema transplantacije u Srbiji".

Upravo zato je neophodno da se zakonske izmene sprovode odgovorno, transparentno i uz puno učešće javnosti i stručne zajednice, saopštila su udruženja pacijenata.

Građani mogu do 19. januara dostaviti komentare i predloge na tekst nacrta Zakona o presađivanju ljudskih organa na portalu eKonsultacije kao i putem mejla: nemanja.bozic@zdravlje.gov.rs.

Izvor: beta/zdravlje.kurir.rs