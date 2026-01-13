Istraživači su identifikovali test krvi koji može signalizirati rizik od Kronove bolesti godinama pre nego što se pojave simptomi.

Otkriće menja način predviđanja Kronove bolesti i omogućava raniju dijagnozu i prevenciju pre nego što dođe do ozbiljnog oštećenja creva.

Kako test krvi otkriva rani rizik

Test traži imuni odgovor na flagelin, protein prisutan u određenim crevnim bakterijama. Prema istraživačkom timu predvođenom dr Kenom Kroitoruom, kliničkim naučnikom u institutu Lunenfeld-Tanenbaum u Sinai Health, ovaj odgovor je neobično visok kod nekih ljudi mnogo pre nego što se razvije Kronova bolest.

Tim su činili specijalizant gastrointestinalne medicine dr Richard Wu i klinički naučnik i gastroenterolog dr Sun-Ho Li.

Dr Kroitoru i dr Li takođe su članovi Centra za inflamatorne bolesti creva (IBD) bolnice Mount Sinai, međunarodno priznatog centra za istraživanje inflamatornih bolesti creva. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Klinička gastroenterologija i hepatologija i ukazuju na interakciju između crevnih bakterija i imunog sistema kao ključni rani korak u razvoju bolesti.

Kronova bolest je dugotrajno inflamatorno oboljenje digestivnog trakta koje može izazvati stalne probleme sa varenjem, bol i umor, a simptomi značajno utiču na svakodnevni život. Stope bolesti kod dece udvostručile su se od 1995. godine, a ukupan broj slučajeva i dalje raste.

Pronalaženje antitela na flagelin godinama pre početka simptoma sugeriše da imunološka reakcija može igrati aktivnu ulogu u razvoju bolesti, a ne da se pojavljuje tek nakon što bolest počne, objašnjava dr Kroitoru. On ističe da bi bolje razumevanje ovih ranih promena moglo omogućiti efikasnije predviđanje, prevenciju i lečenje.

- Sa savremenom biološkom terapijom, odgovori pacijenata su u najboljem slučaju delimični. Još uvek nismo nikoga izlečili i moramo bolje da radimo - kaže dr Kroitoru, zamenik kanadske istraživačke katedre za inflamatorne bolesti creva.

GEM projekat pruža uvid u rani razvoj bolesti

Ova studija deo je GEM projekta (Genetski, ekološki i mikrobiološki), međunarodne studije koja prati više od 5.000 zdravih rođaka prvog stepena osoba sa Kronovom bolešću. Projekat, predvođen dr Kroitoruom, od 2008. prikuplja genetske, biološke i ekološke podatke kako bi se bolje razumele rane faze bolesti. Do sada je 130 učesnika razvilo bolest, pružajući istraživačima jedinstvenu priliku da ispitaju početne faze bolesti.

Ranija istraživanja tima pokazala su da se upala usmerena na crevne bakterije može pojaviti mnogo pre dijagnoze. Kod zdravih ljudi, crevne bakterije su u ravnoteži sa telom i podržavaju varenje, dok imuni sistem kod Kronove bolesti reaguje abnormalno na bakterije koje su inače bezopasne ili korisne.

Kronova bolest je hronična upala creva izazvana abnormalnom reakcijom imunog sistema na crevne bakterije, što dovodi do bola, problema sa varenjem i umora Foto: Shutterstock

Studija je pratila 381 rođaka prvog stepena osoba sa Kronovom bolešću, od kojih je 77 razvilo stanje tokom vremena. Od njih, 28 osoba imalo je povišen nivo antitela, što čini više od trećine grupe. Najjači imuni odgovori primećeni su kod braće i sestara, što ukazuje na značaj zajedničkih faktora životne sredine.

Zaključak

Istraživači su potvrdili da rana imunološka reakcija na flagelin bakterije Lachnospiraceae povezana sa upalom creva i problemima crevne barijere, dva ključna obeležja Kronove bolesti. U proseku, dijagnoza je postavljena gotovo dve i po godine nakon uzimanja uzoraka krvi.

- Potvrđujući našu prethodnu studiju, imuni odgovor na bakterijske flageline pokazuje jaku povezanost sa budućim rizikom od Kronove bolesti kod zdravih rođaka prvog stepena srodstva - kaže dr Li. „Ovo otvara potencijal za dizajniranje vakcine usmerene na flagelin kod osoba sa visokim rizikom. Dalja validacija i mehanističke studije su u toku.“