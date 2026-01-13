Ovaj sprej nakon nanošenja na ranu u kontaktu sa krvlju prelazi u gelasto stanje i gotovo trenutno zatvara povredu

Ova inovacija mogla bi značajno da unapredi preživljavanje u borbenim uslovima, ali i u hitnoj i urgentnoj medicini.

Obilno krvarenje i dalje je vodeći uzrok smrti kod teških povreda, naročito u ratnim uslovima. Zbog toga je tim naučnika sa KAIST-a, u čijem je radu učestvovao i aktivni major vojske, radio na razvoju bržeg i pouzdanijeg sredstva za zaustavljanje krvarenja.

Kako funkcioniše novi hemostatski prah?

Reč je o hemostatskom agensu nove generacije u obliku praha, koji nakon nanošenja na ranu u kontaktu sa krvlju prelazi u gelasto stanje i gotovo trenutno zatvara povredu. Materijal formira snažnu hidrogelnu barijeru za oko jednu sekundu.

Tehnologija je razvijena imajući u vidu realne terenske uslove, a posebna pažnja posvećena je stabilnosti proizvoda – prah zadržava punu efikasnost do dve godine, čak i pri sobnoj temperaturi i visokoj vlažnosti vazduha.

Za razliku od klasičnih hemostatskih flastera, koji su manje efikasni kod dubokih i nepravilnih rana, prah se može primeniti na rane različitih oblika i veličina Foto: InFocus.ee/Shutterstock

Prednost u odnosu na postojeća sredstva

Za razliku od klasičnih hemostatskih flastera, koji su manje efikasni kod dubokih i nepravilnih rana, prah se može primeniti na rane različitih oblika i veličina. Time je omogućena veća fleksibilnost u hitnim situacijama.

Novi prah, nazvan „AGCL“, kombinuje prirodne i biokompatibilne materijale – alginat, gelan gumu i hitozan. Ovi sastojci reaguju sa kalcijumom iz krvi, omogućavajući izuzetno brzo zgrušavanje, mehaničko zatvaranje rane i dodatno jačanje hemostatskog efekta na hemijskom i biološkom nivou.

Zahvaljujući posebnoj trodimenzionalnoj strukturi, prah može da upije više od sedam puta sopstvene težine u krvi, efikasno zaustavljajući i obilna krvarenja pod visokim pritiskom.

Foto: Shutterstock

Bezbednost i regeneracija tkiva

Istraživanja su pokazala da je AGCL prah bezbedan za upotrebu – stopa hemolize manja je od 3%, vitalnost ćelija veća od 99%, dok antibakterijski efekat dostiže 99,9%. U eksperimentima na životinjama primećeni su i povoljni efekti na regeneraciju tkiva, uključujući brže zarastanje rana i obnavljanje krvnih sudova i kolagena.

U testovima na hirurškim povredama jetre, ovaj agens je značajno smanjio količinu krvarenja i vreme potrebno za njegovo zaustavljanje u poređenju sa postojećim komercijalnim sredstvima, bez znakova sistemske toksičnosti.

Iako je tehnologija prvobitno razvijena za potrebe u vojsci, stručnjaci ističu da ima veliki potencijal i u civilnoj medicini – posebno u hitnoj pomoći, na mestima prirodnih katastrofa, u zemljama u razvoju i zdravstveno nedovoljno pokrivenim područjima.