Otkriće otvara mogućnosti za razvoj funkcionalne hrane i nutraceutika na bazi kafe koji podržavaju kontrolu glukoze i pomoć u upravljanju dijabetesom

Slušaj vest

Pržena kafa možda čini više od buđenja — mogla bi pomoći u kontroli šećera u krvi. Istraživači su otkrili nekoliko novih jedinjenja koja snažno inhibiraju α-glukozidazu, ključni enzim povezan sa dijabetesom tipa 2, a neka su čak delovala jače od uobičajenog leka. Studija je takođe predstavila brži i ekološki prihvatljiviji metod otkrivanja zdravlju korisnih jedinjenja u složenim namirnicama.

Jedinjenja kafe koja pomažu u kontroli šećera

Tri nova jedinjenja iz pržene kafe pokazala su snažnu aktivnost protiv α-glukozidaze, enzima koji utiče na brzinu apsorpcije šećera u krvotok. Ovo otkriće ukazuje na potencijal kafe kao funkcionalne hrane za podršku dijabetesu tipa 2.

Funkcionalna hrana sadrži prirodne molekule koje mogu imati antioksidativne, neiroprotektivne ili glukozu-snižavajuće efekte. Zbog složene hemijske strukture hrane, istraživači su koristili napredne tehnike poput NMR i LC-MS/MS da precizno identifikuju korisna jedinjenja.

Anti-dijabetički potencijal kafe

Tim istraživača predvođen Minghua Qiu sa Instituta za botaniku Kunming otkrio je tri nova diterpenska estera, nazvana kafeldehidi A, B i C, pomoću kombinovanog NMR i HPLC pristupa. Njihova IC₅₀ vrednost pokazuje veću aktivnost od standardnog leka acarbose (45,07, 24,40 i 17,50 μM).

Daljom analizom otkrivena su još tri srodna jedinjenja (4-6) pomoću LC-MS/MS i molekularnih mreža. Ova integrisana strategija omogućava identifikaciju strukturno raznovrsnih i biološki aktivnih jedinjenja u složenim namirnicama poput kafe.

Šta ovo znači za funkcionalnu hranu