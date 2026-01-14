Slušaj vest

Na naučnom skupu Američkog udruženja za srce predstavljeni su preliminarni podaci o eksperimentalnom leku DR10624, koji je u kratkoj, 12-nedeljnoj studiji pokazao izuzetne rezultate kod pacijenata sa teškom hipertrigliceridemijom (500-2.000 mg/dL).

U studiji je učestvovalo 79 odraslih koji su primali jednu od tri doze DR10624 ili placebo. Lek je osmišljen da istovremeno aktivira tri receptora uključena u regulaciju masti i šećera - FGF21, glukagonski i GLP-1 receptor - čime utiče na više metaboličkih putanja odjednom.

- DR10624 može da bude prekretnica za pacijente sa veoma visokim trigliceridima, koji često imaju mali izbor terapija i visok rizik od pankreatitisa, nealkoholne masne jetre i kardiovaskularnih komplikacija - navodi autor studije, prof. Džijanping Li iz Pekinga.

Rezultati posle 12 nedelja

smanjenje triglicerida za 66-74%, u poređenju sa 8% u placebo grupi

89,5% pacijenata spustilo trigliceride ispod 500 mg/dL (naspram 25% u placebo grupi)

zabeležena poboljšanja ukupnog i non-HDL holesterola

pad masnoće u jetri za 63,5%, dok je placebo dao svega 8,4%

Pad masnoća u jetri bio je za 63,5 odsto već posle 12 nedelja Foto: Shutterstock

Najčešće nuspojave bile su blage gastrointestinalne tegobe, tipične za lekove koji deluju na GLP-1 receptor.

Šta sledi?