Novi lek dramatično snižava trigliceride i masnoću u jetri: Nada za najteže pacijente
Na naučnom skupu Američkog udruženja za srce predstavljeni su preliminarni podaci o eksperimentalnom leku DR10624, koji je u kratkoj, 12-nedeljnoj studiji pokazao izuzetne rezultate kod pacijenata sa teškom hipertrigliceridemijom (500-2.000 mg/dL).
U studiji je učestvovalo 79 odraslih koji su primali jednu od tri doze DR10624 ili placebo. Lek je osmišljen da istovremeno aktivira tri receptora uključena u regulaciju masti i šećera - FGF21, glukagonski i GLP-1 receptor - čime utiče na više metaboličkih putanja odjednom.
- DR10624 može da bude prekretnica za pacijente sa veoma visokim trigliceridima, koji često imaju mali izbor terapija i visok rizik od pankreatitisa, nealkoholne masne jetre i kardiovaskularnih komplikacija - navodi autor studije, prof. Džijanping Li iz Pekinga.
Rezultati posle 12 nedelja
- smanjenje triglicerida za 66-74%, u poređenju sa 8% u placebo grupi
89,5% pacijenata spustilo trigliceride ispod 500 mg/dL (naspram 25% u placebo grupi)
zabeležena poboljšanja ukupnog i non-HDL holesterola
pad masnoće u jetri za 63,5%, dok je placebo dao svega 8,4%
Najčešće nuspojave bile su blage gastrointestinalne tegobe, tipične za lekove koji deluju na GLP-1 receptor.
Šta sledi?
Istraživači naglašavaju da se radi o kratkoj i maloj studiji sprovedenoj isključivo u Kini, zbog čega se rezultati ne mogu odmah primeniti na širu populaciju. Dr Li ističe da su potrebna duža i veća ispitivanja, ali veruje da bi DR10624 u budućnosti mogao da pruži novu opciju pacijentima kod kojih standardne terapije ne daju dovoljno dobar efekat.
Izvor: Medicaldialogues.in/Zdravlje.kurir.rs
Masna jetra, tiha posledica savremenog načina života: Dr Dušan Vešović otkriva sve što bi trebalo da znate o ovom poremećaju