Slušaj vest

Na naučnom skupu Američkog udruženja za srce predstavljeni su preliminarni podaci o eksperimentalnom leku DR10624, koji je u kratkoj, 12-nedeljnoj studiji pokazao izuzetne rezultate kod pacijenata sa teškom hipertrigliceridemijom (500-2.000 mg/dL).

U studiji je učestvovalo 79 odraslih koji su primali jednu od tri doze DR10624 ili placebo. Lek je osmišljen da istovremeno aktivira tri receptora uključena u regulaciju masti i šećera - FGF21, glukagonski i GLP-1 receptor - čime utiče na više metaboličkih putanja odjednom.

- DR10624 može da bude prekretnica za pacijente sa veoma visokim trigliceridima, koji često imaju mali izbor terapija i visok rizik od pankreatitisa, nealkoholne masne jetre i kardiovaskularnih komplikacija - navodi autor studije, prof. Džijanping Li iz Pekinga.

Rezultati posle 12 nedelja

  • smanjenje triglicerida za 66-74%, u poređenju sa 8% u placebo grupi
    89,5% pacijenata spustilo trigliceride ispod 500 mg/dL (naspram 25% u placebo grupi)
    zabeležena poboljšanja ukupnog i non-HDL holesterola
    pad masnoće u jetri za 63,5%, dok je placebo dao svega 8,4%
doktor ispred sebe drži maketu masne jetre
Pad masnoća u jetri bio je za 63,5 odsto već posle 12 nedelja Foto: Shutterstock

Najčešće nuspojave bile su blage gastrointestinalne tegobe, tipične za lekove koji deluju na GLP-1 receptor.

Šta sledi?

Istraživači naglašavaju da se radi o kratkoj i maloj studiji sprovedenoj isključivo u Kini, zbog čega se rezultati ne mogu odmah primeniti na širu populaciju. Dr Li ističe da su potrebna duža i veća ispitivanja, ali veruje da bi DR10624 u budućnosti mogao da pruži novu opciju pacijentima kod kojih standardne terapije ne daju dovoljno dobar efekat.

Izvor: Medicaldialogues.in/Zdravlje.kurir.rs

Masna jetra, tiha posledica savremenog načina života: Dr Dušan Vešović otkriva sve što bi trebalo da znate o ovom poremećaju

Ne propustiteBolestiOd gojaznosti do kardiovaskularnih bolesti: Zašto brojke stalno rastu i kako promeniti lošu statistiku?
gojaznost bolesti srca
ZdravljeŠest novogodišnjih ciljeva za zdravo srce: Kardiolozi savetuju da ih postavite odmah
srce.jpg
Saveti stručnjakaŠta najviše podiže trigliceride? Nutricionista upozorava na tri skrivena okidača
Jovana Živić nutricionista trigliceridi
ZdravljeTrigliceridi pod lupom: Stručnjaci Mejo klinike objašnjavaju njihovu ulogu u zdravlju srca
ruka laboranta u plavim rukavicama drži epruvetu na kojoj piše trigliceridi test