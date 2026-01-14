Ruski lek Rakurs 223Ra, baziran na radiju-223, odobren je za kliničku upotrebu i već se koristi u bolnicama za kontrolu metastaza kostiju i ublažavanje bola

Ruski lek "Rakurs 223Ra" za lečenje kancera već se pojavio u bolnicama, saopštila je danas ruska Federalna medicinsko-biološka agencija.

Kako je navedeno lek je već registrovan i odobren za upotrebu u kliničkoj onkologiji, a prva serija je isporučena medicinskim ustanovama, prenose RIA novosti.

Lek je razvijen u Dimitrovgradu i baziran je na radionuklidu radiju-223 koji se prvenstveno koristi za kontrolu metastaza na kostima.

Navodi se da njegovo zračenje utiče na metastaze tako što smanjuje bol kod pacijenata.

Izvor: Tanjug.rs/Zdravlje.Kurir.rs