Lek je zvanično registrovan i dobio je dozvolu za primenu u kliničkoj onkologiji, a prva serija je već distribuirana zdravstvenim ustanovama.
Rusija počela da koristi novi lek za lečenje raka: Terapija je u kliničkoj upotrebi za metastaze na kostima
Ruski lek "Rakurs 223Ra" za lečenje kancera već se pojavio u bolnicama, saopštila je danas ruska Federalna medicinsko-biološka agencija.
Kako je navedeno lek je već registrovan i odobren za upotrebu u kliničkoj onkologiji, a prva serija je isporučena medicinskim ustanovama, prenose RIA novosti.
Lek je razvijen u Dimitrovgradu i baziran je na radionuklidu radiju-223 koji se prvenstveno koristi za kontrolu metastaza na kostima.
Navodi se da njegovo zračenje utiče na metastaze tako što smanjuje bol kod pacijenata.
Izvor: Tanjug.rs/Zdravlje.Kurir.rs
