Slušaj vest

Ruski lek "Rakurs 223Ra" za lečenje kancera već se pojavio u bolnicama, saopštila je danas ruska Federalna medicinsko-biološka agencija.

Kako je navedeno lek je već registrovan i odobren za upotrebu u kliničkoj onkologiji, a prva serija je isporučena medicinskim ustanovama, prenose RIA novosti.

Lek je razvijen u Dimitrovgradu i baziran je na radionuklidu radiju-223 koji se prvenstveno koristi za kontrolu metastaza na kostima.

Navodi se da njegovo zračenje utiče na metastaze tako što smanjuje bol kod pacijenata.

Izvor: Tanjug.rs/Zdravlje.Kurir.rs

Rusija odobrila dve inovativne vakcine protiv raka, počinje klinička upotreba, a evo kome su namenjene

Ne propustiteVestiIstraživači otkrili način da „probude“ T ćelije koje uništavaju rak: Šansa za razvoj imunoterpije nove generacije
naučnik u belom mantilu u laboratoriji sa providnim zaštitnim naoračima gleda kroz mikroskop
VestiKonzervansi u hrani povećavaju rizik od dijabetesa i raka: Stručnjaci savetuju kako da se zaštitite
naučnik sa plavim higijenskim rukavicama u laboratoriji u desnoj ruci drži na tacni mesne prerađevime a u veloj staklenu posudu sa aditivima
ZdravljeOsećate bol u leđima? Evo kako da ga ublažite sami, a kada je potrebna lekarska pomoć
bol u leđima
ZdravljeDa li postoji najbolja krvna grupa? Prednosti i mane A, B, AB i O — ko ima veći rizik od raka, bolesti srca i virusnih infekcija
Krvne grupe - 0, A, B i AB