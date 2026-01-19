Istraživači sugerišu da izvađeni ili pokvareni zubi mogu dovesti do hronične upale koja se može proširiti na druge delove tela.

Tim koji su predvodili istraživači sa Univerziteta u Osaki u Japanu proučio je zdravstvene i stomatološke kartone 190.282 odrasle osobe starosti 75 i više godina. Svaki položaj zuba je označen kao nedostajući, zdrav, plombiran (popravljen od strane stomatologa) ili pokvaren.

Rezultati su pokazali da su zdravi i plombirani zubi približno podjednako povezani sa nižim rizikom od smrtnosti. Veći broj nedostajućih ili pokvarenih zuba povezan je sa povećanim rizikom od smrtnosti, što potvrđuje prethodne nalaze.

- Ukupan broj zdravih i plombiranih zuba preciznije je predvideo smrtnost od svih uzroka nego sam broj zdravih zuba ili zajedno broj zdravih, plombiranih i zuba sa karijesom - pišu istraživači u svom objavljenom radu.

Oralno zdravlje je usko povezano sa opštim zdravljem

Smrtnost od svih uzroka meri verovatnoću da neko umre ranije nego što bi se obično očekivalo, iz bilo kog razloga. Smatra se da je oralno zdravlje usko povezano sa opštim zdravljem – kroz faktore poput upale.

Istraživači sugerišu da izvađeni ili pokvareni zubi mogu dovesti do hronične upale koja se može proširiti na druge delove tela. Manji broj zuba takođe može otežati žvakanje hrane i održavanje zdrave, hranljive ishrane.

Briga o zubima povećava šanse za duži i zdraviji život

Ova studija ističe važnost oralnog zdravlja, popravljanje i nega zuba ne samo da održavaju usta u dobrom stanju, već mogu smanjiti rizik od prerane smrti.

Broj i stanje zuba važniji su od samog broja zdravih zuba u predviđanju smrtnosti. Nedostatak adekvatne stomatološke nege može odražavati i nizak socioekonomski status, što takođe utiče na životni vek.

Slično istraživanje iz Tokija pokazalo je da starije osobe sa više simptoma oralne krhkosti – poput nedostatka zuba, problema sa žvakanjem, suvih usta i teškoća u govoru, imaju veću verovatnoću za raniju smrt.