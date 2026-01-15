Osoba može da širi virus i pre nego što se pojave prvi simptomi

Slušaj vest

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započet je 29. septembra 2025. godine i sprovodi se kroz kontinuirano nedeljno praćenje i izveštavanje, u skladu sa definicijama slučaja, sa teritorije nadležnih nadzornih jedinica u definisanom vremenskom periodu. Tokom sezone sprovodi se stalni monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

Oboljenja slična gripu

Tokom druge izveštajne nedelje, od 5. do 11. januara 2026. godine, u Republici Srbiji je, prema populacionom nadzoru, registrovano ukupno 13.601 oboljenje slično gripu, uz incidenciju od 204,08 na 100.000 stanovnika.

Epidemiološki pokazatelji za ovaj period ukazuju na široku geografsku rasprostranjenost virusa. Klinička aktivnost gripa nalazi se na srednjem nivou i iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije u opadanju.

Kao i u prethodnim nedeljama, najviše uzrasno-specifične stope obolevanja zabeležene su kod dece. U uzrasnoj grupi od nula do četiri godine stopa incidencije iznosila je 760,40 na 100.000 stanovnika, dok je kod dece uzrasta od pet do 14 godina registrovana stopa od 394,60 na 100.000 stanovnika.

Ova sezona gripa već deluje kao jedna od najgorih u poslednjih nekoliko decenija. Foto: Shutterstock

Akutne respiratorne infekcije

Prema podacima sentinel nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, koji se sprovodi u odabranim zdravstvenim ustanovama, tokom druge izveštajne nedelje zabeleženo je ukupno 11.012 slučajeva obolevanja. Stopa incidencije iznosila je 931,77 na 100.000 stanovnika.

Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa

U drugoj izveštajnoj nedelji prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tipa A(H3), A netipizirani i A(H1)pdm09. Slučajevi su registrovani na teritoriji Beograda, kao i u Južnobačkom, Zapadnobačkom, Južnobanatskom, Severnobanatskom, Braničevskom, Sremskom, Podunavskom, Kolubarskom, Mačvanskom, Moravičkom, Pčinjskom, Pomoravskom, Šumadijskom, Raškom, Zlatiborskom, Nišavskom i Jablaničkom okrugu.

Vакcinа prоtiv gripа је nајеfекtivniјi i nајbеzbedniјi vid individuаlnе i коlекtivnе zаštitе оd gripа Foto: Shutterstock

Situacija u Beogradu - U Beogradu je tokom druge nedelje ove godine, odnosno od 5. do 11. januara, epidemipološkim nadzorom utvrđeno da je 9.981 osoba obolela od akutnih respiratornih infekcija (ARI), a od oboljenja sličnih gripu bilo je 516 obolelih, saopštio je Gradski zavod za javno zdravlje.

Vakcinacija je najefikasnija mera prevencije

Iz Gradskog zavoda za javno zdravlje podsećaju da je najefikasnija mera prevencije gripa vakcinacija i da se preporučuje svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu.

Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju.