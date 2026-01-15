Tagatoza izaziva manji porast glukoze i insulina, pogodna je za osobe sa dijabetesom i predstavlja bezbednu, niskokaloričnu alternativu tradicionalnom šećeru

Naučnici su razvili novi način za proizvodnju retkog šećera koji ima ukus gotovo identičan stonom šećeru, ali sa znatno manje zdravstvenih nedostataka. Reč je o tagatozi, zaslađivaču sa manje kalorija, minimalnim uticajem na šećer u krvi i potencijalnim koristima za zdravlje usne duplje i creva, koji bi mogao predstavljati dugo traženu alternativu tradicionalnom šećeru.

Tokom vekova, naučnici i prehrambena industrija pokušavali su da zadrže slatkoću šećera bez negativnih efekata poput gojaznosti, dijabetesa i karijesa.

Istraživači sa Univerziteta Tafts sada su napravili veliki korak ka tom cilju. U studiji objavljenoj u časopisu Cell Reports Physical Science opisana je nova biosintetska metoda za proizvodnju tagatoze – prirodnog, ali izuzetno retkog šećera koji se u prirodi nalazi samo u tragovima, uglavnom u mlečnim proizvodima i pojedinom voću.

Novi način proizvodnje retkog šećera

- Postoje uspostavljeni procesi za proizvodnju tagatoze, ali su neefikasni i skupi - kaže Nik Nair, vanredni profesor hemijskog i biološkog inženjerstva na Taftsu. Njihov novi pristup koristi genetski modifikovane bakterije Ešerihije koli, koje efikasno pretvaraju glukozu u tagatozu pomoću specifičnih enzima.

- Razvili smo način proizvodnje tagatoze tako što smo modifikovali bakteriju da radi kao mala fabrika, napunjene pravim enzimima za preradu obilnih količina glukoze u tagatozu - dodaje Nair. Ovim postupkom postižu se prinosi i do 95 odsto, što je znatno više i jeftinije nego kod dosadašnjih metoda.

Tagatoza – bezbedna alternativa šećeru za osobe sa dijabetesom

Po slatkoći, tagatoza dostiže oko 92 odsto saharoze, ali sadrži približno 60 odsto manje kalorija. Američka FDA ju je proglasila „opštepriznatom kao bezbednu“, što omogućava njenu upotrebu u širokom spektru prehrambenih proizvoda.

Zahvaljujući načinu na koji je organizam metaboliše, tagatoza izaziva znatno manji porast glukoze i insulina u krvi, što je čini pogodnom za osobe sa dijabetesom. Istraživanja ukazuju i na moguće pozitivne efekte na zdravlje zuba i crevne flore.

Za razliku od mnogih drugih zaslađivača, tagatoza se ponaša poput šećera u kuvanju i pečenju – daje zapreminu, strukturu i karamelizuje se tokom termičke obrade. Zbog toga predstavlja posebno obećavajuću zamenu za šećer u svakodnevnoj ishrani, a naučnici veruju da bi ista tehnologija mogla otvoriti vrata i proizvodnji drugih retkih šećera u budućnosti.