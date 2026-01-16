Rad mobilnih mamografa sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, a mamografija je brz, bezbolan pregled koji omogućava rano otkrivanje promena na dojci

Od ponedeljka 19. januara, pa tokom naredne dve nedelje, u opštinama Ljig i Svilajnac u mobilnim mamografima biće organizovani mamografski pregledi za žene uzrasta od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu uradile mamografiju, kao i za žene posle 40. godine koje imaju pozitivnu porodičnu anamnezu, odnosno blisku srodnicu obolelu i lečenu od raka dojke.

Lokacije, termini i telefoni za zakazivanje pregleda Ljig

U Ljigu je mobilni mamograf postavljen na parkingu Doma zdravlja (ul. Alimpija Vasiljevića bb) i radiće od ponedeljka 19. januara svakog radnog dana i vikendom od 9 do 18 časova.

Mamografski pregledi se zakazuju putem telefona 014/315-03-32, od 8 do 14 časova radnim danima.

Svilajnac

U Svilajncu se mobilni mamograf nalazi na parkingu Doma zdravlja (ul. Kralja Petra Prvog 47) i počinje sa radom u ponedeljak, 19. januara u 12 časova. Radno vreme ostalim danima i vikendom biće od 9 do 18 časova.

Zakazivanje pregleda je putem telefona 062/657-488 svakog radnog dana od 7 do 18 časova.

Takođe, domovi zdravlja u navedenim opštinama pozivaće žene ciljne populacije na skrining mamografiju.

Rano otkrivanje raka dojke značajno povećava šanse za uspešno lečenje i očuvanje kvaliteta života. Foto: Shutterstock

Značaj mamografije

Rad mobilnih mamografa u navedenim opštinama organizuje i sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, domovima zdravlja Ljig i Svilajnac.

Podsećamo, mamografija je rendgenski pregled za otkrivanje promena u dojci koje se ne mogu napipati ili otkriti drugim vrstama pregleda. Pre mamografskog pregleda ne treba koristiti dezodorans, puder ili parfem, čije se čestice vide na snimku i remete procenu mamografskog snimka. Mamografija se izvodi snimanjem obe dojke, za većinu žena je bezbolna i kratko traje.