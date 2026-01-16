Besplatni mamografski pregledi u Ljigu i Svilajncu od 19. januara: Poziv za žene od 45 do 69 godina i one sa pozitivnom porodičnom anamnezom
Od ponedeljka 19. januara, pa tokom naredne dve nedelje, u opštinama Ljig i Svilajnac u mobilnim mamografima biće organizovani mamografski pregledi za žene uzrasta od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu uradile mamografiju, kao i za žene posle 40. godine koje imaju pozitivnu porodičnu anamnezu, odnosno blisku srodnicu obolelu i lečenu od raka dojke.
Lokacije, termini i telefoni za zakazivanje pregleda
Ljig
U Ljigu je mobilni mamograf postavljen na parkingu Doma zdravlja (ul. Alimpija Vasiljevića bb) i radiće od ponedeljka 19. januara svakog radnog dana i vikendom od 9 do 18 časova.
Mamografski pregledi se zakazuju putem telefona 014/315-03-32, od 8 do 14 časova radnim danima.
Svilajnac
U Svilajncu se mobilni mamograf nalazi na parkingu Doma zdravlja (ul. Kralja Petra Prvog 47) i počinje sa radom u ponedeljak, 19. januara u 12 časova. Radno vreme ostalim danima i vikendom biće od 9 do 18 časova.
Zakazivanje pregleda je putem telefona 062/657-488 svakog radnog dana od 7 do 18 časova.
Takođe, domovi zdravlja u navedenim opštinama pozivaće žene ciljne populacije na skrining mamografiju.
Značaj mamografije
Rad mobilnih mamografa u navedenim opštinama organizuje i sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, domovima zdravlja Ljig i Svilajnac.
Podsećamo, mamografija je rendgenski pregled za otkrivanje promena u dojci koje se ne mogu napipati ili otkriti drugim vrstama pregleda. Pre mamografskog pregleda ne treba koristiti dezodorans, puder ili parfem, čije se čestice vide na snimku i remete procenu mamografskog snimka. Mamografija se izvodi snimanjem obe dojke, za većinu žena je bezbolna i kratko traje.
Izvor: Batut.org.rs/zdravlje.Kurir.rs
Može li mamografija da otkrije rak kod gustih dojki? Onkolog objašnjava ključne činjenice