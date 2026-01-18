Slušaj vest

Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne građane da i naredne nedelje daju krv, jer su zalihe, osim za krvnu grupu AB pozitivnu, i dalje drastično smanjene. To možete učiniti u ovoj ustanovi, koja se nalazi u Svetog Save 39, radnim danom od 7 do 19 i subotom i praznicima od 8 do 15 sati, kao i u akcijama na terenu.

U ponedeljak, 19. januara, akcija će biti organizovana u Mionici, u Kulturnom centru od 9 do 14 sati, zatim u u Požarevcu, u Domu Crvenog krsta od 8 do 14 sati, kao i Smederevu, u Sportskoj hali u istom terminu.

U utorak, 2. januara, terenske službe će biti u Valjevu, u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 15 časova i Novom Pazaru, u Dom omladine od 9-14 časova.

U sredu, 21. januara, akcija će biti organizovane u Domu kulture u Bajarevu i Gradskoj opštini Grocka od 9 do 14 časova, kao i za zaposlene u Termoelektrani "Nikola Tesla A" u Obrenovcu od 8 do 13 i Policijskoj upravi za Grad Beograd od 9 do 13 sati, dok dan kasnije za dobrovoljne davaoce svoja vrata otvara Crveni krst Obrenovca od 9 do 14 sati.

Vaše malo za neke može da bude razlika između života i smrti Foto: Shutterstock

Za petak, 23. januara, planirane su tri akcije: Biblioteka "Despot Stefan Lazarević" u Mladenovcu od 9 do 15, te "Energoprojekt Holding" i Crkva Svetog Velikomučenika Dimitrija u Novom Beogradu od 10 do 14 časova.

Za kraj naredne nedelje predviđeno je, takođe, nekoliko akcija u transfuziološkom autobusu, i to u subotu, 24. januara, ispred Crkve Svetog preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu od 9 do 14 i u nedelju, 25. januara, u palilulskom „Stop šop ritejl parku” od 10 do 14, medija centru Stadiona "Rajko Mitić" od 10 do 18 i "Ada Molu" na Čukarici od 11 do 15 sati.