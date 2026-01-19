Slušaj vest

Ako novi test krvi razvijen u okviru istraživačkog projekta zaživi, dijagnoza Alchhajmerove bolesti bila bi znatno jednostavnija od trenutnih metoda poput skeniranja mozga ili lumbalnih punkcija.

Veliki međunarodni istraživački projekat mogao bi da pruži jednostavan test krvi, sličan ubodu prsta, koji bi pomogao u dijagnostikovanju Alchajmerove bolesti.

Ispitivanje ispituje tri proteina u krvi povezana sa ovim stanjem. Naučnici će uporediti test sa trenutnim „zlatnim standardom“ skeniranja mozga u projektu sa 1.000 dobrovoljaca širom sveta. Ako novi test bude uspeo, bio bi daleko lakši od trenutnih skeniranja, lumbalnih punkcija ili kičmene punkcije koje se koriste za identifikaciju stanja. Test ubodom prsta bi koristio karticu za separaciju plazme kako bi se ubrzala dijagnoza Alchajmerove bolesti korišćenjem krvi i digitalnih biomarkera. Ako bude uspešan, test bi bio pristupačan, isplativ i omogućio bi raniju intervenciju, istakli su istraživači.

To je deo studije Bio-Hermes-002 Fondacije za globalnu platformu za Alchajmerovu bolest (GAP) koju podržava neprofitna medicinska istraživačka organizacija LifeArc. Već su uključili 883 od 1.000 potrebnih za studiju sa 25 lokacija širom Velike Britanije, SAD i Kanade.

Ovo uključuje ljude bez simptoma, one sa blagim kognitivnim oštećenjem i neke sa blagom do umerenom Alchajmerovom bolešću. Od ove grupe, preko 360 je završilo test.

- U poslednjih pet godina postignut je značajan napredak u identifikaciji biomarkera u krvi kako bi se identifikovali ljudi sa visokim rizikom od razvoja Alchajmerove bolesti pre nego što se pojave njihovi simptomi - rekla je dr Đovana Lali, direktorka strategije i operacija u LifeArc-u.

Novi test krvi ubodom prsta mogao bi omogućiti bržu, jednostavniju i pristupačniju dijagnozu Alchajmerove bolesti Foto: Shutterstock

Pristupačni test krvi otvara put ranijoj dijagnozi

- Razvoj jeftinijih, skalabilnih i pristupačnijih testova je od vitalnog značaja u borbi protiv ovog razarajućeg stanja. Posvećeni smo poboljšanju života pacijenata kroz razvoj novih testova i tretmana i uzbuđeni smo zbog mogućnosti testa krvi ubodom prsta. To će omogućiti većem broju pacijenata pristup novim lekovima, koji se trenutno razvijaju, kako bi se usporilo napredovanje bolesti u ranim fazama.

Džon Dvajer, predsednik GAP-a, dodao je da korišćenje jednostavnog testa krvi ima potencijal da revolucionizuje dijagnozu. Potreban je dalji rad kako bi se test pripremio nakon završetka ispitivanja. Prof. Henrik Zeterberg, rukovodilac fabrike biomarkera u Institutu za istraživanje demencije u Velikoj Britaniji, naglasio je da će rezultati biti upoređeni sa trenutnim zlatnim standardom dijagnostičkih tehnika.

- Ako bude uspešno, mogućnost dijagnostikovanja Alchajmerove bolesti minimalno invazivnom, isplativom metodom revolucionisaće dijagnostiku u ovoj oblasti i otvoriće put poboljšanoj dijagnozi svih neurodegenerativnih stanja - dodao je. Predsednik Ronald Regan je otvoreno govorio o svojoj dijagnozi Alchajmerove bolesti u pokušaju da destigmatizuje bolest pre više od 30 godina. Očekuje se da će ispitivanje biti završeno 2028. godine. Smatra se da oko 944.000 ljudi u Velikoj Britaniji živi sa demencijom. Smatra se da je ta brojka bliža sedam miliona u SAD.

Alchajmerova bolest pogađa oko šest od 10 osoba sa demencijom. Problemi sa pamćenjem, teškoće sa rasuđivanjem i problemi sa jezikom su uobičajeni rani znaci ovog stanja.