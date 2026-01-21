Naučnici su otkrili protein NPM1 koji bi mogao omogućiti razvoj novih, ciljano usmerenih terapija za rak creva i jetre

Slušaj vest

Istraživači sa Instituta za istraživanje raka u Velikoj Britaniji, u Škotskoj, napravili su značajan proboj koji bi mogao da transformiše lečenje raka creva i jetre. Tim iz Glazgova otkrio je protein NPM1, čije prisustvo u povišenim nivoima kod ovih karcinoma omogućava tumorima da rastu zbog genetskih grešaka u WNT putu, ključnom mehanizmu ćelijske signalizacije.

Otkriće ukazuje na mogućnost razvoja novih terapija koje ciljaju ovaj protein, blokirajući njegovu funkciju i aktivirajući supresor tumora, čime se sprečava rast raka. Profesor Owen Sansom, direktor Instituta i lider istraživačkog tima, naglasio je da NPM1 nije neophodan za normalno zdravlje odraslih tkiva, pa njegovo inhibiranje može biti bezbedan i efikasan način lečenja teško izlečivih karcinoma creva i jetre.

Ovo istraživanje deo je projekta SpecifiCancer, koji ispituje zašto određeni geni pokreću rak samo u određenim tkivima. Tim je identifikovao mutacije odgovorne za ove karcinome, pružajući potencijal za tretmane prilagođene specifičnim pacijentima ili organima. Škotska beleži jednu od najvećih incidencija raka creva i jetre u Velikoj Britaniji, sa oko 4.200 novih dijagnoza raka debelog creva i 1.700 smrtnih slučajeva godišnje, dok rak jetre godišnje odnese oko 670 života.

NPM1 protein menja lečenje raka creva

Prema istraživanju Američkog društva za borbu protiv raka, stope raka debelog creva sa ranim početkom rastu kod osoba između 25 i 49 godina u 27 od 50 ispitanih zemalja, pri čemu mlade žene iz Škotske i Engleske beleže brži rast od muškaraca.

Trenutne terapije mogu usporiti napredovanje tumora, ali novi lekovi koji ciljaju ovaj protein mogli bi pružiti bezbedan i efikasan pristup lečenju teško izlečivih karcinoma Foto: Shutterstock

Proteini poput NPM1 igraju ključnu ulogu u rastu i razmnožavanju ćelija, a kvarovi u ćelijskoj komunikacionoj mreži mogu izazvati nekontrolisanu proliferaciju i formiranje tumora. SpecifiCancer je 2019. godine dobio zajedničko finansiranje od Cancer Research UK i Mark Foundation for Cancer Research sa ciljem da istraži obrasce aktivacije gena koji uzrokuju rak u određenim tkivima, otvarajući put ka terapijama ciljanih na specifične mutacije.

Istraživači sada planiraju medicinske intervencije koje bi inhibirale proizvodnju proteina NPM1. Trenutne terapije mogu usporiti napredovanje tumora, ali novi lekovi koji ciljaju ovaj protein mogli bi pružiti bezbedan i efikasan pristup lečenju teško izlečivih karcinoma.

Dr Dejvid Skot, direktor organizacije Cancer Grand Challenges, istakao je da ovakvi naučni prodori omogućavaju okupljanje najboljih svetskih stručnjaka radi transformacije razumevanja nastanka raka i njegovog lečenja. Ispitivanjem fundamentalnih procesa koji pokreću bolest, moguće je intervenisati u ranoj fazi i značajno poboljšati život ljudi pogođenih rakom.

Ovo istraživanje predstavlja važan korak ka personalizovanoj medicini u lečenju karcinoma i otvara perspektive za nove, ciljane terapije koje bi mogle smanjiti smrtnost i poboljšati kvalitet života pacijenata sa rakom creva i jetre.