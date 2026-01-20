Nova istraživanja sugerišu da redovna upotreba ibuprofena može smanjiti rizik od razvoja raka, posebno raka endometrijuma, ali lekari upozoravaju na oprez zbog mogućih neželjenih efekata

Ibuprofen, jedan od najčešće korišćenih lekova protiv bolova i upala, mogao bi imati i antikancerogena svojstva, pokazuju nova istraživanja. Naučnici sve više ukazuju na vezu između hronične upale i razvoja raka, a upravo tu se otvara prostor za delovanje ovog poznatog nesteroidnog antiinflamatornog leka (NSAIL).

Ibuprofen deluje tako što blokira enzime ciklooksigenaze (COX), posebno COX-2, koji igra ključnu ulogu u upalnim procesima u organizmu. Upala je jedno od obeležja raka, jer podstiče rast i širenje malignih ćelija. Smanjenjem upale, ibuprofen može doprineti usporavanju razvoja tumora.

Ibuprofen može štititi od raka

Posebnu pažnju privukla je studija iz 2025. godine koja je pokazala da redovna upotreba ibuprofena može biti povezana sa smanjenim rizikom od raka endometrijuma, najčešćeg oblika raka materice. U velikoj studiji koja je pratila više od 42.000 žena tokom 12 godina, učesnice koje su uzimale najmanje 30 tableta ibuprofena mesečno imale su 25 odsto manji rizik od razvoja ovog karcinoma u poređenju sa onima koje su ga koristile retko.

Zaštitni efekat bio je naročito izražen kod žena sa postojećim srčanim oboljenjima. Zanimljivo je da aspirin, iako takođe pripada NSAIL grupi, nije pokazao isti efekat u ovoj studiji, iako se ranije dovodio u vezu sa smanjenjem rizika od ponovnog javljanja raka debelog creva.

Istraživanja sugerišu da potencijalni benefiti ibuprofena nisu ograničeni samo na rak endometrijuma. Postoje dokazi da ovaj lek može smanjiti rizik ili usporiti napredovanje raka debelog creva, dojke, pluća i prostate. Kod pacijenata koji su ranije imali rak debelog creva, upotreba ibuprofena povezana je sa manjom stopom recidiva.

On utiče na gene raka, ali lekari upozoravaju na oprez

Naučnici smatraju da ibuprofen ne utiče samo na upalu, već i na gene povezane sa preživljavanjem ćelija raka, poput HIF-1α, NFκB i STAT3. Njihova smanjena aktivnost može učiniti tumorske ćelije osetljivijim na terapiju, uključujući hemoterapiju.

Ipak, stručnjaci upozoravaju na oprez. Dugotrajna ili nekontrolisana upotreba ibuprofena može dovesti do ozbiljnih neželjenih efekata, kao što su čir na želucu, krvarenje u digestivnom traktu, oštećenje bubrega, pa čak i povećan rizik od srčanog ili moždanog udara. Takođe, lek može stupiti u interakcije sa drugim terapijama.

Zbog toga se ibuprofen trenutno ne preporučuje kao sredstvo za prevenciju raka. Lekari naglašavaju da su zdrava ishrana, održavanje normalne telesne težine i redovna fizička aktivnost i dalje najsigurniji načini za smanjenje rizika od malignih bolesti.