Studija koju su zajedno vodili istraživači sa Medicinskog centra Jugozapadni univerzitet u Teksasu sugeriše da dugotrajna upala može učiniti debelo crevo krućim, promena koja može podstaći pojavu i rast kolorektalnog karcinoma koji se dijagnostikuje u ranijim godinama. Objavljeni u časopisu „Advanced Science“, nalazi ukazuju na nove mogućnosti za prevenciju i lečenje ovog posebno agresivnog oblika kolorektalnog karcinoma (KRK).

- Smatramo da je ova studija značajan napredak ka identifikaciji onih koji su u riziku od ranog početka kolorektalnog karcinoma i pronalaženju novih načina za njihovo lečenje - rekla je Emina Huang, doktorka medicine, magistar poslovne administracije, profesorka hirurgije na Odeljenju za hirurgiju debelog creva i rektuma i izvršna potpredsednica za istraživanje hirurgije na Univerzitetu Teksas u Sautvesternu.

Jugozapadni univerzitet Teksasa je sarađivao sa istraživačima sa Univerziteta Teksasa u Dalasu na studiji.

- Ovo je prva studija koja ističe ključnu ulogu biomehaničkih sila u patogenezi kolorektalnog karcinoma sa ranim početkom - rekao je dr Jakopo Feruci, vanredni profesor bioinženjeringa na Univerzitetu Teksasa u Dalasu i biomedicinskog inženjeringa na Univerzitetu Teksasa u Sautvesternu. - Naša zapažanja su konzistentna na višestrukim skalama dužine i povezuju ukrućivanje vezivnog tkiva sa izmenjenom biohemijskom signalizacijom u ćelijama raka.

Upala učvršćuje tkivo pre raka

Dr Huang je objasnila da hronična upala može izazvati ožiljke, postepeno povećavajući krutost tkiva tokom vremena. Poznato je da takva krutost pokreće razvoj i progresiju nekih drugih vrsta raka, kao što su rak dojke i pankreasa. Ona i njene kolege su se pitale da li bi sličan fenomen mogao da podstakne rani početak kolorektalnog karcinoma.

Hronična upala može izazvati ožiljke, postepeno povećavajući krutost tkiva tokom vremena Foto: Shutterstock

Da bi odgovorili na ovo pitanje, istraživači su radili sa crevnim tkivom pacijenata koji su podvrgnuti operaciji uklanjanja kancerogenih tumora. Svi uzorci su obuhvatali ne samo maligne tumore već i njihove ne-kancerogene margine. Testovi su pokazali da su i tumori i ne-kancerogeno tkivo bili značajno čvršći u uzorcima pacijenata sa kolorektalnim karcinomom ranog početka u poređenju sa uzorcima pacijenata sa prosečnim početkom. Ovi nalazi ukazuju na to da je povećanje krutosti moglo prethoditi razvoju kolorektalnog karcinoma ranog početka.

Tražeći razlog za ovu povećanu krutost, istraživači su ispitali kolagen u oba tipa uzoraka, protein čija se količina povećava i menja konformaciju sa ožiljavanjem. Otkrili su da je kolagen u uzorcima sa ranim početkom bio gušći, duži, zreliji i bolje poravnat nego u uzorcima sa prosečnim početkom. Ovi faktori naglašavaju ulogu ožiljavanja u tkivu kolorektalnog karcinoma sa ranim početkom.

Kada su naučnici uporedili aktivnost gena u dva tipa uzoraka, videli su značajno povećanje ekspresije gena povezanih sa metabolizmom kolagena, formiranjem krvnih sudova i upalom u tkivima kolorektalnog karcinoma sa ranim početkom, što dodatno potvrđuje da je ožiljavanje od hronične upale odgovorno za krutost tkiva.

Važno je napomenuti da su takođe primetili porast molekularnog puta odgovornog za mehanotransdukciju, proces u kojem ćelije pretvaraju mehaničke sile u biohemijske signale. Ovo sugeriše da bi ćelije u uzorcima kolorektalnog karcinoma sa ranim početkom mogle da promene svoje ponašanje na osnovu krutosti svoje okoline.

Kolagen u tkivu kolorektalnog karcinoma sa ranim početkom je gušći, duži, zreliji i bolje poravnat, što ukazuje na ulogu ožiljavanja izazvanog hroničnom upalom Foto: Shutterstock

Ukruženost pokreće ponašanje i rast raka

Nije iznenađujuće da su istraživači, kada su uzgajali ćelijske linije CRC na podlogama sa različitim nivoima krutosti, otkrili da se ćelije brže množe na krućim podlogama i povećavaju krutost. Slično tome, trodimenzionalni organoidni modeli napravljeni od CRC ćelija brže su rasli na krućim podlogama.

- Nalazi pokazuju da čvršće okruženje može podstaći rani rast kolorektalnog karcinoma, a testovi za krutost creva mogli bi pomoći u identifikaciji rizičnih pacijenata - dodala je dr Huang.