Akademik Milovan Bojić je nagrađen u kategoriji „Slovensko bratstvo“, a priznanje mu je dodeljeno za knjigu pod naslovom „Nije bilo uzaludno“ (rus. ,,Ne naprasno bыlo“).

Ovu nagradu tradicionalno dodeljuje Savez pisaca Rusije, u saradnji sa magazinom „Nova knjiga Rusije“, Fondom Svetog Jovana Zlatoustog i Centrom „Fjodor Ušakov“.

Odluku o laureatima doneo je Odbor za dodelu ove prestižne nagrade za kulturu, sastavljen od najeminentnijih predstavnika Saveza ruskih pisaca, akademika i kulturnih radnika, nakon selekcije više od 300 dela od 72 izdavača celog sveta, objavljenih u periodu od 2023-2025. godine.

Istorijsko pamćenje, duhovnost i neraskidive veze među slovenskim narodima

Uz svečanu diplomu, dobitniku je uručena i statua – bista Svetog pravednog admirala Fjodora Ušakova, jednog od najčuvenijih ruskih vojskovođa 18. veka, sveca Ruske pravoslavne crkve i zaštitnika ruskih pomorskih snaga. Ova simbolika dodatno naglašava karakter same nagrade, koja se dodeljuje onima koji svojim radom čuvaju istorijsko pamćenje, duhovnost i neraskidive veze među slovenskim narodima.

- Dragi prijatelji, hvala vam na nagradi koja mi pričinjava veliku čast i zadovoljstvo da se nađem među današnjim laureatima, ali i među onima koji su decenijama unazad dobijali ovo priznanje. Moja knjiga je svedočanstvo o jednom vremenu, o jednoj napaćenoj, ali nepokleknutoj zemlji, o zločinačkoj agresiji NATO alijanse i neviđenim sankcijama nad njom, te o tome šta narod i njeni žitelji ipak mogu da postignu pod takvim uslovima. Ona nosi poruku da je izgubljeno samo ono čega smo se definitivno odrekli i da ovaj svet pripada samo onima koji pokušavaju. U tom teškom vremenu, bio sam komandant Civilne zaštite Srbije, koji je branio svoju zemlju od NATO agresije, dok sam istovremeno obavljao i dužnost direktora jedne zdravstvene ustanove. S obzirom na postignute medicinske rezultate, nedavno sam, izabran za člana Ruske akademije nauka i obećavam da ću učiniti sve da u najskorije vreme progovorim najlepšim jezikom na svetu, a to je ruski jezik – obratio se prisutnima akademik Bojić prilikom primanja priznanja.

Akademik Milovan Bojić dobitnik prestižne ruske nagrade Foto: Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje

„Nije bilo uzaludno“

Autobiografsko delo „Nije bilo uzaludno“ prepoznato je od strane ruske kritike kao značajan doprinos savremenoj književnosti koja se bavi pitanjima časti, istrajnosti i zajedničke sudbine. U obrazloženju nagrade ističe se da akademik Bojić kroz svoj rad afirmiše vrednosti koje su temelj slovenske kulture.

Pored prof. dr Milovana Bojića, u kategoriji „Slovensko bratstvo“ za vernost slovenskoj ideji nagrađen je i general Vladimir Lazarević iz Beograda, čime je još jednom potvrđen visok ugled srpskih stvaralaca u najvišim kulturnim krugovima Ruske Federacije.