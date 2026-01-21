Slušaj vest

HPV vakcina je u Srbiji besplatna i dostupna, ali za gotovo četiri godine sprovođenja imunizacije o trošku države, u potpunosti je vakcinisano svega 50.280 dece i mladih. Najnoviji podaci Instituta za javno zdravlje „Batut“ otkrivaju duboke regionalne razlike, od Beograda, Južnobačkog, Zaječarskog, Borskog i Moravičkog okruga sa najvišim obuhvatom, do teritorija Novog Pazara i Tutina, kao i Pčinjskog i Jablaničkog okruga, koji beleže zabrinjavajuće niske stope vakcinacije. Ovi podaci jasno pokazuju da Srbija i dalje propušta ključnu priliku da sistemski spreči karcinom grlića materice i druge karcinome povezane sa humanim papiloma virusima.

Podaci Instituta “Batut” pokazuju da je od početka sprovođenja preporučene imunizacije protiv HPV o trošku države, zaključno sa 31. decembrom 2025. godine, prvu dozu vakcine protiv HPV primilo ukupno 35.862 dece uzrasta od 9 do 14 godina, od čega je 26.854 u potpunosti vakcinisano u skladu sa uzrastom. U starijoj uzrasnoj grupi, od 15 do 19 godina, prvu dozu primilo je 24.085 adolescenata, dok je njih 18.760 završilo kompletnu vakcinaciju sa tri doze. Od aprila 2024. godine omogućena je i vakcinacija studenata uzrasta od 19 do 26 godina u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. U ovom programu prvu dozu vakcine primilo je 6.332 mladih, dok je 4.666 njih u potpunosti vakcinisano.

- Gotovo 90 odsto populacije u Srbiji tokom života dođe u kontakt sa HPV virusom, a svakog dana dve žene izgube život od raka grlića materice, bolesti koju danas u velikoj meri možemo da sprečimo. Upravo zato pokrećemo inicijativu da tokom 2026. godine u Srbiji bude zaštićeno najmanje 30.000 dece koja do sada nisu vakcinisana protiv HPV. Iako imamo kapacitet da godišnje vakcinišemo i do 600.000 dece i mladih, za skoro četiri godine vakcinisano je svega oko 60.000 dečaka i devojčica. Ovim tempom nećemo dostići ciljeve Svetske zdravstvene organizacije niti eliminisati rak grlića materice. Iskustva Australije i skandinavskih zemalja, gde je obuhvat vakcinacije veći od 90 odsto, jasno pokazuju da je to moguće, pitanje je samo da li smo spremni da zaštitu naše dece postavimo kao prioritet - kaže Gorica Đokić iz Udruženja pacijentkinja za borbu protiv raka grlića materice i jajnika.

Učesnici konferencije o prevenciji raka grlića materice, lekari i pacijenti na istom zadatku Foto: Miloje Marković

Srbija i dalje plaća visoku cenu

Rak grlića materice je jedini malignitet koji možemo sprečiti imunizacijom, uz redovne preventivne preglede. Ipak, Srbija je i dalje među vodećim evropskim zemljama po broju obolelih, godišnje gotovo 1.500 žena dobije dijagnozu, a gotovo 700 izgubi bitku sa bolešću.

U zemlji sa negativnim prirodnim priraštajem, ovakvi gubici su nedopustivi, posebno kada rešenje postoji.

- Izveštaj predstavljen na Kancerološkoj nedelji 2025. godine, koji je izložio švedski ekonomista Thomas Hofmarcher, pokazuje da se Srbija nalazi u izuzetno nepovoljnoj poziciji kada je reč o karcinomu grlića materice. Ovaj malignitet u Srbiji godišnje odnese više stotina života, iako spada u karcinome koji se u velikoj meri mogu sprečiti. Podaci iz izveštaja ukazuju da je u 2024 .godini, obuhvat vakcinacijom protiv HPV izuzetno nizak, u potpunosti je bilo zaštićeno vega četiri odsto devojčica i dva odsto dečaka, što je daleko ispod ciljeva Svetske zdravstvene organizacije i Evropskog plana za borbu protiv raka. Zaključci izveštaja jasno ukazuju da vakcina protiv HPV treba da dobije status obavezne vakcine i da se izjednači sa ostalim vakcinama iz kalendara imunizacije, uz paralelno jačanje organizovanog skrininga i dostupnosti savremenih terapija. Analiza takođe potvrđuje da ulaganje u prevenciju donosi povraćaj od tri do osam puta, kako za zdravstveni sistem, tako i za društvo u celini, što eliminaciju karcinoma grlića materice čini ne samo medicinskim, već i razumnim ekonomskim ciljem – objašnjava dr Marijana Milović-Kovačević, rukovodilac Klinike za internističku onkologiju u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.

Dr Marijana Milović-Kovačević Foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock

Dr Fabio Skano, direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji rekao je da ni jedna žena ne bi trebalo da umre od karcinoma grlića materice, bolesti koja može da se spreči.

Dr Fabio Skano Foto: Privatna arhiva

- Imamo alate da karcinom grlića materice postane prvi rak koji će biti eliminisan do 2030. godine: vakcine koje sprečavaju infekciju, skrining testove koji ga otkrivaju rano i efikasan tretman za prekancerozne promene i karcinom. Dokazi iz zemalja širom sveta pokazuju snagu vakcinacije i organizovanih skrining programa, potvrđujući da je eliminacija moguća. Znamo da, ako svi zajedno radimo na dostizanju globalnih ciljeva, možemo obezbediti da nijedna žena, nigde u svetu, ne izgubi život zbog ove u potpunosti preventabilne bolesti – istakao je dr Skano.

Za rezultate je potreban kontinuitet

Ključna poruka u danima kada se obeležava Evropska nedelja prevencije raka grlića materice jeste da je to bolest koja se može sprečiti, napomenula je prof. dr Verica Jovanović, v.d. direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”.