Multipla skleroza može neprimetno oštetiti mozak godinama pre nego što se pojave simptomi, a naučnici sada mogu da vide kako se to dešava

Multipla sklerozamože neprimetno oštetiti mozak godinama pre nego što se pojave simptomi, a naučnici sada mogu da vide kako se to dešava.

Do trenutka kada ljudi potraže medicinsku pomoć zbog multiple skleroze (MS), bolest često godinama oštećuje mozak. Međutim, donedavno istraživači nisu tačno znali koje su moždane ćelije prvo pogođene ili kada je ovo oštećenje zapravo počelo.

Proteini u krvi otkrivaju najranije napade

Naučnici sa Univerziteta Kalifornije u San Francisku sada su stekli nove uvide ispitivanjem hiljada proteina koji cirkulišu u krvi. Ovaj pristup je pružio do sada najjasniju sliku o tome kada multipla skleroza prvi put napada mijelinski omotač, zaštitni sloj koji okružuje nervna vlakna. Rezultati pokazuju da imuni sistem počinje da cilja mozak mnogo ranije nego što su naučnici do sada verovali.

Istraživači su pratili fragmente koje su ovi imuni napadi ostavili u uzorcima krvi, zajedno sa molekularnim signalima koji vode imune ćelije ka njihovim ciljevima. Zajedno, ova merenja su omogućila timu da mapira redosled bioloških događaja koji na kraju dovode do multiple skleroze, nešto što ranije nije bilo jasno definisano.

Dr med. Ari Grin, šef Odeljenja za neuroimunologiju i glijalnu biologiju na Odeljenju za neurologiju Univerziteta u San Francisku i viši autor studije, rekao je da nalazi nude i nadu za prevenciju i jasnije razumevanje kako se simptomi multiple skleroze na kraju razvijaju.

- Sada znamo da multipla skleroza počinje mnogo ranije od kliničkog početka, što stvara realnu mogućnost da jednog dana možemo sprečiti ovu bolest — ili barem iskoristiti naše razumevanje da zaštitimo ljude od daljih povreda.

Naučnici sa Univerziteta Kalifornije u San Francisku sada su stekli nove uvide u razvoj multipla skleroze ispitivanjem hiljada proteina koji cirkulišu u krvi Foto: Shutterstock

Šta je multipla skleroza?