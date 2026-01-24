Naučnici se nadaju novim terapijama koje će podstaći srce da proizvodi nove mišićne ćelije

Kada nešto ometa protok krvi, nedostatak kiseonika ubija srčane ćelije. Organ se može zakrpiti ožiljnim tkivom, ali ovo neelastično, fibrozno tkivo ne kuca, što čini srce manje efikasnim. Ove promene vremenom mogu da povećaju rizik od novih infarkta i razvoja srčane insuficijencije u budućnosti.

Miševi izgleda imaju sreće da imaju srca koja se mogu regenerisati, bar delimično. Uočeno je da se njihovi kardiomiociti (ćelije srčanog mišića) ponovo dele nakon srčanog udara, ali ljudske srčane ćelije nisu ni približno tako živahne nakon povrede. Ipak, uprkos dosadašnjim verovanjima, naučnici u Australiji otkrili su da se ćelije srčanog mišića mogu regenerisati nakon srčanog udara.

- Naše istraživanje pokazuje da, iako srce ostaje oštećeno nakon srčanog udara, ono proizvodi nove mišićne ćelije, što otvara nove mogućnosti - kaže dr Robert Hjum, prvi autor studije i kardiolog na Univerzitetu u Sidneju.

Korak bliže terapijama koje obnavljaju srce

Iako je ovo novo otkriće regeneracije mišićnih ćelija uzbudljivo, nije dovoljno da spreči razarajuće posledice srčanog udara.

- Staoga se nadamo da ćemo vremenom razviti terapije koje mogu da pojačaju prirodnu sposobnostsrca da proizvodi nove ćelije i regeneriše se nakon udara - otkriva dr Hjum.

Prethodna istraživanja koja su pratila pacijente nakon operacije srca nagovestila su potencijal ćelija srčanog mišića da se regenerišu nakon povrede.

U novoj studiji, Hjum i njegove kolege analizirali su živo ljudsko srčano tkivo iz celog srcadonora kod kog je potvrđena moždana smrt, kao i uzorke uzete od pacijenata tokom bajpas operacije.

Tim je sekvencirao RNK (molekul koji prenosi genetsku informaciju sa DNK i učestvuje u proizvodnji proteina) i detaljno analizirao proteine i metabolizam tkiva.

- Takođe smo identifikovali specifično okruženje, lišeno krvi, koje podstiče deobu ćelija srčanog mišića, kao i molekule za koje se već zna da mogu da aktiviraju umnožavanje ovih ćelija, što je ranije potvrđeno u istraživanjima na glodarima - ističu naučnici.

Izrazili su nadu da bi ovi nalazi mogli da dovedu do novih regenerativnih terapija koje bi jednog dana mogle da im omoguće da se uhvate u koštac sa vodećim uzrokom smrti u svetu.