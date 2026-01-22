Naučnici ističu da poboljšanje zdravlja majčinog mikrobioma može biti važan korak u ranoj prevenciji masne bolesti jetre kod dece, za koju trenutno ne postoje odobreni lekovi.

Novo istraživanje Univerziteta u Oklahomi pokazuje da prirodno jedinjenje koje proizvode zdrave crevne bakterije može smanjiti rizik od razvoja masne bolesti jetre kod dece, čak i kada su tokom trudnoće bila izložena nezdravoj ishrani majke.

Studija ukazuje da deca majki koje tokom trudnoće i dojenja konzumiraju hranu bogatu mastima i šećerom imaju veće šanse da kasnije razviju steatoznu bolest jetre povezanu sa metaboličkom disfunkcijom (MASLD). Međutim, taj rizik možda nije neizbežan.

Istraživači su otkrili da davanje indola – prirodnog jedinjenja koje nastaje razgradnjom triptofana uz pomoć korisnih crevnih bakterija – gravidnim i dojiljama značajno smanjuje pojavu masne jetre kod njihovog potomstva. Indol se prirodno stvara u crevima i povezan je sa zdravim mikrobiomom.

Foto: Shutterstock

U eksperimentima na miševima, potomci majki koje su primale indol imali su zdraviju jetru, manju telesnu težinu, niži nivo šećera u krvi i manje masne ćelije, čak i kada su kasnije bili izloženi ishrani zapadnjačkog tipa. Takođe je uočen povoljan uticaj na sastav masti u jetri i aktivacija zaštitnog signalnog puta u crevima.

Prema rečima autora studije, dr Džeda Fridmana, MASLD pogađa oko 30% gojazne dece i oko 10% dece bez gojaznosti, a često se ne otkriva dok bolest ne uznapreduje. Istraživanje dodatno potvrđuje da mikrobiom, koji se delom prenosi sa majke na dete, ima ključnu ulogu u metaboličkom zdravlju.