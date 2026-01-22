Slušaj vest

Novo istraživanje Univerziteta u Oklahomi pokazuje da prirodno jedinjenje koje proizvode zdrave crevne bakterije može smanjiti rizik od razvoja masne bolesti jetre kod dece, čak i kada su tokom trudnoće bila izložena nezdravoj ishrani majke.

Studija ukazuje da deca majki koje tokom trudnoće i dojenja konzumiraju hranu bogatu mastima i šećerom imaju veće šanse da kasnije razviju steatoznu bolest jetre povezanu sa metaboličkom disfunkcijom (MASLD). Međutim, taj rizik možda nije neizbežan.

Istraživači su otkrili da davanje indolaprirodnog jedinjenja koje nastaje razgradnjom triptofana uz pomoć korisnih crevnih bakterija – gravidnim i dojiljama značajno smanjuje pojavu masne jetre kod njihovog potomstva. Indol se prirodno stvara u crevima i povezan je sa zdravim mikrobiomom.

doktor ispred sebe drži maketu masne jetre
Istraživači su otkrili da davanje indola – prirodnog jedinjenja koje nastaje razgradnjom triptofana uz pomoć korisnih crevnih bakterija – gravidnim i dojiljama značajno smanjuje pojavu masne jetre kod njihovog potomstva Foto: Shutterstock

U eksperimentima na miševima, potomci majki koje su primale indol imali su zdraviju jetru, manju telesnu težinu, niži nivo šećera u krvi i manje masne ćelije, čak i kada su kasnije bili izloženi ishrani zapadnjačkog tipa. Takođe je uočen povoljan uticaj na sastav masti u jetri i aktivacija zaštitnog signalnog puta u crevima.

Prema rečima autora studije, dr Džeda Fridmana, MASLD pogađa oko 30% gojazne dece i oko 10% dece bez gojaznosti, a često se ne otkriva dok bolest ne uznapreduje. Istraživanje dodatno potvrđuje da mikrobiom, koji se delom prenosi sa majke na dete, ima ključnu ulogu u metaboličkom zdravlju.

Iako su rezultati zasnovani na studijama na životinjama i potrebna su dalja istraživanja na ljudima, naučnici ističu da poboljšanje zdravlja majčinog mikrobioma može biti važan korak u ranoj prevenciji masne bolesti jetre kod dece, za koju trenutno ne postoje odobreni lekovi.

Izvor: scitechdaily.com/zdravlje.kurir.rs

