DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

Eksperimentalno jedinjenje može preokrenuti oštećenja vitalnih organa, a ne samo upravljati simptomima sepse

Slušaj vest

Novi eksperimentalni tretman pokazao je ohrabrujuće rezultate u nedavnom kliničkom ispitivanju, nudeći novu nadu protiv jednog od najtežih stanja u medicini.

Naučnici sa Univerziteta Grifit izvestili su o ohrabrujućem napretku ka novom tretmanu za sepsu nakon što je kliničko ispitivanje faze II sprovedeno u Kini dalo pozitivne rezultate. Studija sugeriše da bi eksperimentalna terapija mogla da se bavi ključnim procesima koji pokreću ovo životno ugrožavajuće stanje, koje ostaje veliki izazov za savremenu medicinu.

Molekul iz ugljenih hidrata obećava napredak u terapiji

Kandidat za lek, poznat kao STC3141, zasnovan je na hemiji ugljenih hidrata i razvijen je kroz saradnju između uvaženog profesora Marka fon Icštajna AO i njegovog istraživačkog tima na Institutu za biomedicinu i glikomiku Univerziteta Grifit, zajedno sa profesorom Kristoferom Parišem i kolegama sa Australijskog nacionalnog univerziteta.

- Ispitivanje je ispunilo ključne kriterijume koji ukazuju na to da je kandidat za lek bio uspešan u smanjenju sepse kod ljudi - rekao je profesor fon Icštajn.

Tokom ispitivanja, STC3141 je pacijentima davan putem intravenske infuzije pomoću kanile. Tretman je osmišljen da se suprotstavi štetnom naletu bioloških molekula koji se javlja u telu kako se razvija sepsa, reakcija koja može izazvati široko rasprostranjenu upalu i oštećenje organa.

Istraživači kažu da eksperimentalno jedinjenje, koje je mali molekul izveden iz ugljenih hidrata, ima potencijal da leči sepsu tako što pomaže u preokretanju oštećenja vitalnih organa, a ne samo u upravljanju simptomima.

Kandidat za lek STC3141 pokazao je uspeh u smanjenju sepse kod ljudi tokom kliničkog ispitivanja Foto: Shutterstock

Razumevanje uticaja sepse

Sepsa je ozbiljno medicinsko stanje koje svake godine pogađa milione hospitalizovanih pacijenata širom sveta. Nastaje kada imuni sistem tela preterano reaguje na infekciju, izazivajući upalu koja oštećuje sopstvena tkiva i organe umesto da ih štiti.

- Kada se sepsa ne prepozna rano i ne leči brzo, može dovesti do septičkog šoka, otkazivanja više organa i smrti - rekao je uvaženi profesor fon Icštajn.

Rezultati kliničkog ispitivanja i sledeći koraci

U ispitivanju učestvovalo je 180 pacijenata sa sepsom, jednim od vodećih uzroka smrti i dugotrajne invalidnosti širom sveta.

Pošto trenutno ne postoji ciljana terapija koja direktno tretira osnovne biološke pokretače sepse, ovakav napredak se smatra posebno značajnim od strane istraživača i kliničara.

- Nadamo se da bismo mogli videti tretman na tržištu za nekoliko godina, potencijalno spasavajući milione života. Izvršni direktor Instituta za biomedicinu i glikomiku, profesor Pol Klark, rekao je: „Oduševljen sam što vidim rezultate ispitivanja koje u krajnjoj liniji ima za cilj spasavanje života.