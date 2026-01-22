Metoda genetskog inženjeringa CRISPR/Cas9 mogla bi potpuno izlečiti hepatitis B, za razliku od postojećih tretmana koji zahtevaju doživotnu primenu lekova

Metoda genetskog inženjeringa koja omogućava uređivanje ljudskog genoma radi potpunog izlečenja hepatitisa B mogla bi se u budućnosti koristiti i za lečenje raka, rekao je rukovodilac Laboratorije za genetske tehnologije za razvoj lekova Univerziteta "Sečenov" Dmitrij Kostjušev.

Kostjušev je za TASS rekao da bi tehnologija uređivanja genoma potencijalno mogla potpuno da izleči pacijente sa hepatitisom B, za razliku od postojećih tretmana koji zahtevaju doživotnu primenu lekova. Ovaj pristup se naziva "biokamuflaža", jer lek ne sadrži nikakve virusne ili bakterijske komponente, tako da ih imuni sistem ne doživljava kao pretnju.

Ruski naučnici razvili su lek za lečenje hepatitisa B koristeći tehnologiju genskog uređivanja koja je nazvana CRISPR/Cas9, saopštio je Univerzitet "Sečenov".

Nova tehnologija nanočestica

- Razvili smo novi nevirusni sistem za isporuku zasnovan na biorazgradivim nanočesticama. Prvi put smo naučili kako da pakujemo CRISPR/Cas komplekse sa efikasnošću od približno 80 odsto - rekao je Kostjušev, navodi se u saopštenju univerziteta.

Kostjušev je dodao da jedna nanočestica sadrži 200 do 250 kopija antivirusnih kompleksa, što je dovoljno da se uklone sve kopije virusnog genoma u zaraženoj ćeliji.

Sistem isporuke zasnovan na biorazgradivim nanočesticama omogućava precizno ciljanje zaraženih ćelija i potencijalno se može koristiti i za lečenje raka Foto: Shutterstock

- Modifikujemo površinu nanočestica tako da se kompleksi isporučuju posebno onim ćelijama koje su podložne virusu, a naša istraživanja pokazuju da nanočestice zapravo prodiru u 90-95 odsto zaraženih ćelija - rekao je Kostjušev.

Prema njegovim rečima, nakon 20 do 24 sata, u jetri ne ostaju tragovi tog leka.

Kostjušev je kazao da CRISPR/Cas kompleksi mogu biti rekonfigurisani za druge zadatke kao što su uređivanje gena, epigenoma i promenu nukleotidne sekvence DNK ili RNK.

- Naši sistemi za isporuku su svestrani, bilo koji 'teret' - antitumorski molekuli, sistemi za uređivanje gena, mogu se isporučiti ciljnom organu. To može biti za ispravljanje mutacija, uništavanje tumora, suzbijanje infekcija, opseg je ogroman. Sve zavisi od konkretnog zadatka - zaključio je Kostjušev.

Izvor: Tanjug.rs/Zdravlje.Kurir.rs